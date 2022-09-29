Президент России Владимир Путин может посетить Астану

В последний раз Путин и Токаев встречались 19 августа в Сочи, т. е. до объявления частичной мобилизации в России, а до этого – 17 июля на Петербургском международном экономическом форуме. Токаев заявил в Сочи, что рассчитывает на личное участие Путина в мероприятии СНГ, которое пройдет 13–14 октября в Астане. Там пройдет совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, а затем совет глав государств СНГ. Прежде о возможном участии в этом мероприятии конкретных глав государств не сообщалось. «Ведомости» направили запрос в МИД, СФ и пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.