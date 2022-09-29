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Президент России Владимир Путин может посетить Астану

В Казахстане пройдут межгосударственные мероприятия
Илья Лакстыгал
В последний раз Путин и Токаев встречались 19 августа в Сочи / Пресс-служба президента России

Российский президент Владимир Путин в середине октября может посетить столицу Казахстана Астану, сказал «Ведомостям» источник, близкий к МИДу. Собеседник, близкий к администрации президента России, подтвердил, что визит может состояться и в этом случае вместе с главой государства в страну отправится и спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко. Близкий к МИДу собеседник говорит, что в дни визита, который предположительно пройдет 13–14 октября, предстоит общение с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым. «Пока визит прорабатывается», – уточнил он.

В последний раз Путин и Токаев встречались 19 августа в Сочи, т. е. до объявления частичной мобилизации в России, а до этого – 17 июля на Петербургском международном экономическом форуме. Токаев заявил в Сочи, что рассчитывает на личное участие Путина в мероприятии СНГ, которое пройдет 13–14 октября в Астане. Там пройдет совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, а затем совет глав государств СНГ. Прежде о возможном участии в этом мероприятии конкретных глав государств не сообщалось. «Ведомости» направили запрос в МИД, СФ и пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных