Президент России Владимир Путин может посетить Астану

Президент России Владимир Путин может посетить АстануВ Казахстане пройдут межгосударственные мероприятия
Российский президент Владимир Путин в середине октября может посетить столицу Казахстана Астану, сказал «Ведомостям» источник, близкий к МИДу. Собеседник, близкий к администрации президента России, подтвердил, что визит может состояться и в этом случае вместе с главой государства в страну отправится и спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко. Близкий к МИДу собеседник говорит, что в дни визита, который предположительно пройдет 13–14 октября, предстоит общение с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым. «Пока визит прорабатывается», – уточнил он.
В последний раз Путин и Токаев встречались 19 августа в Сочи, т. е. до объявления частичной мобилизации в России, а до этого – 17 июля на Петербургском международном экономическом форуме. Токаев заявил в Сочи, что рассчитывает на личное участие Путина в мероприятии СНГ, которое пройдет 13–14 октября в Астане. Там пройдет совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, а затем совет глав государств СНГ. Прежде о возможном участии в этом мероприятии конкретных глав государств не сообщалось. «Ведомости» направили запрос в МИД, СФ и пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.