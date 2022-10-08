Рогов заявил о полном отключении Запорожской АЭС от энергосистемы Украины
Украинские войска повредили последнюю линию связи, соединяющую Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины, заявил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией», член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Минувшей ночью в результате обстрела со стороны украинских войск была повреждена и отключилась последняя высоковольтная линия электропередачи, соединяющая атомную станцию с энергосистемой Украины», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
По слова Рогова, повреждена линия электропередач Днепровская мощностью 750кВ.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» сообщал, что Энергодар и ближайшие к нему населенные пункты в Запорожской области остались без электроснабжения после артиллерийского обстрела со стороны украинских военных.
5 октября президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты Запорожской АЭС (ЗАЭС). Помимо этого, глава государства поручил кабмину принять меры, направленные на создание федерального государственного унитарного предприятия «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. Для этого правительству необходимо определить особенности эксплуатации, выдачи лицензий и других аспектов регулирования деятельности ЗАЭС.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе Энергодар, где находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию Запорожской АЭС 1 сентября из-за регулярных обстрелов со стороны Украины.
6 сентября МАГАТЭ опубликовало доклад по итогам своей миссии на ЗАЭС. Организация призвала прекратить атаки станции и установить вокруг нее безопасную зону. При этом специалисты не уточнили, кто обстреливает объект. В отчете также сказано, что с весны на ЗАЭС зафиксировано несколько событий, которые нарушают принципы ядерной безопасности, и что члены делегации сами стали свидетелями обстрелов.
Накануне глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что планирует посетить Киев и Москву на этой неделе, чтобы продолжить консультации по согласованию и скорейшему внедрению зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС.