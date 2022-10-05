В Запорожье заявили о подготовке Киевом провокации с затоплением ЗАЭС
Украинская сторона готовится устроить провокацию с затоплением Запорожской АЭС, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Он утверждает, что последние несколько недель Служба безопасности Украины (СБУ) собирает информацию о возможностях АЭС в случае неконтролируемого сброса воды на каскаде ГЭС. Речь идет о Кременчугской ГЭС, Среднеднепровской ГЭС и ДнепроГЭС непосредственно в Запорожье.
«Это наводит на мысли, что готовятся провокации, связанные с обрушением ДнепроГЭС или открытием шлюза», — пояснил Рогов (цитата по ТАСС).
Накануне стало известно, что в Энергодаре временно ввели комендантский час с 20:00 до 6:00. В указанное время запрещается перемещение по городу без специального пропуска, а также работа круглосуточных торговых точек на территории города.
Президент России Владимир Путин ранее сегодня поручил принять в федеральную собственность объекты Запорожской АЭС. Кроме того, он поручил принять меры, направленные на создание федерального государственного унитарного предприятия «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе Энергодар, где находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию Запорожской АЭС 1 сентября из-за регулярных обстрелов со стороны Украины.
6 сентября МАГАТЭ опубликовало доклад по итогам своей миссии на ЗАЭС. Организация призвала прекратить атаки станции и установить вокруг нее безопасную зону. При этом специалисты не уточнили, кто обстреливает объект. В отчете также сказано, что с весны на ЗАЭС зафиксировано несколько событий, которые нарушают принципы ядерной безопасности, и что члены делегации сами стали свидетелями обстрелов.
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