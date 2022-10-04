«Росатом» готовится взять на себя управление Запорожской АЭС

«Росатом» готовится взять на себя управление Запорожской АЭСПроцесс интеграции новых территорий в энергосистему РФ может занять несколько лет
Концерн «Росэнергоатом» (структура госкорпорации «Росатом», управляющая российскими АЭС) учредил акционерное общество «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС», следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Новая компания с уставным капиталом 2 млрд руб. была зарегистрирована 3 октября. Ранее во вторник об этом также сообщил ТАСС со ссылкой на выписку из ЕГРЮЛ.
Представитель «Росатома» не ответил на запрос «Ведомостей».
Запорожская АЭС (ЗАЭС) – крупнейшая атомная электростанция в Европе, расположенная на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области, где в конце сентября прошел референдум о присоединении в к России. Строительство станции началось в 1977 г., первые четыре бока запустили с 1984 по 1987 г. Пятый начал выдавать энергию в 1989 г., шестой – уже после развала СССР, в 1995 г. Мощность каждого из шести энергоблоков ВВЭР-1000 составляет 1 ГВт. ЗАЭС ежегодно генерирует около 40 млрд кВтч, обеспечивая пятую часть потребности Украины в электроэнергии.
После начала специальной военной операции на Украине в конце февраля 2022 г. ЗАЭС оказалась в зоне боевых действий. В марте часть Запорожской области, в том числе город Энергодар, где расположена станция, взяли под контроль российские военные. Как заявляли в Минобороны РФ, АЭС неоднократно обстреливалась с украинской стороны, что в конце августа привело к остановке всех ее энергоблоков (блоки останавливались постепенно, по мере нарастания рисков аварии).
В начале сентября на станции побывала миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в составе 13 экспертов, которую возглавил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. В опубликованном позднее отчете организация призывала установить зону безопасности вокруг станции и прекратить боевые действия. «Существует необходимость срочно принять меры промежуточного характера, чтобы избежать ядерного инцидента, который может произойти из-за боевых действий», – подчеркивалось в документе. Впрочем, в отчете не конкретизировалось, кто обстреливает АЭС. Эксперты МАГАТЭ лишь констатировали, что обстрелы «угрожают ядерной безопасности» и могут повредить критически важные системы и оборудование ЗАЭС.
Эксперты ранее говорили «Ведомостям», что имеющееся у Украины вооружение не способно нанести существенный урон энергоблокам. Но опасность может представлять попадание снарядов в хранилище отработанного ядерного топлива (ОЯТ), расположенного на территории ЗАЭС.
В Запорожской и Херсонской областях, Луганской и Донецкой народных республиках 23-27 сентября прошли референдумы, по итогам которых было принято решение о присоединении новых субъектов к России. Госдума приняла соответствующий конституционный закон, который уже одобрен Советом Федерации и в ближайшее время должен быть подписан президентом России Владимиром Путиным.
«Росэнергоатом», учредивший «Эксплуатирующую организацию ЗАЭС», управляет 11 российскими АЭС, включая плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС) «Академик Ломоносов». Их суммарная мощность составляет 29,5 ГВт. На атомную генерацию приходится порядка 20% всей электроэнергии, вырабатываемой в РФ. За девять месяцев 2022 г. российские атомные станции, по данным «Росэнергоатома», увеличили выработку электроэнергии почти на 2% к аналогичному периоду прошлого года, до 164,3 млрд кВтч.
Переход ЗАЭС и других энергообъектов на новых территориях, население которых проголосовало за присоединение к РФ, потребует значительного времени на перестройку энергосистемы, считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Россия в данном случае, по словам эксперта, будет использовать опыт вхождения в состав РФ Крыма в 2014 г. Тогда в правовое поле интегрировались в том числе объекты энергоинфраструктуры.
Напомним, что процесс интеграции Крыма в единую энергосистему России завершился лишь в конце 2016 г. При этом было построено четыре нитки энергомоста из Краснодарского края на полуостров мощностью 200 МВт каждая, первая из которых заработала в декабре 2015-го, а четвертая – в мае 2016 г. Также были построены две крупные ТЭС в Севастополе и Симферополе по 470 МВт каждая.
Первое время электроэнергия ЗАЭС, а также других объектов генерации на присоединенных территориях будет обеспечивать внутреннее потребление этих субъектов, говорит Пикин. Со временем, после восстановления ЛЭП в Крым, взорванных в 2014 г. украинцами, электроэнергия сможет поступать и на полуостров, хотя он не является сегодня энергодефицитным. Более насущным для Донбасса и Запорожья будет обеспечение тепловой энергией этой зимой, считает собеседник «Ведомостей» в крупной энергетической организации. ДНР и ЛНР, по его словам, не останутся без электричества, поскольку ЛЭП с территории РФ туда сохранились.
Юристы ранее говорили «Ведомостям», что национализация ЗАЭС и переход прав на нее от украинского НАК «Энергоатом» к российским структурам создаст «правовой прецедент». «Все правила творятся в моменте, прямо сейчас. Мы будем свидетелями того, как эти правила будут установлены и как они будут в последующем реализовываться», – говорил управляющий партнер юридической компании Art de lex Дмитрий Магоня. Пикин считает в данной ситуации вопрос перехода права собственности вторичным. «Будут ли поданы иски в суд от НАК к структурам “Росэнергоатома” – не так важно, как и их результат. Сейчас важнее сохранить безопасность станции и наладить надежное энергоснабжение присоединившихся к РФ территорий», – говорит он. Эксперт напоминает, что в 2015-2016 гг. «Нафтогаз Украины» и его структуры также подавали иски в Третейский суд в Гааге на миллиарды долларов за «захват активов в Крыму», включая «Черноморнефтегаз» (убытки в 2017 г. украинская компания оценивала в $5 млрд).
Старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов добавляет, что даже если «Энергоатом» докажет наличие убытков, РФ вправе воспользоваться своим иммунитетом от судебного преследования и от исполнения судебных решений. «При осуществлении публично-правовых функций государство пользуется безусловным иммунитетом», – говорит он. Такие же права на судебное взыскание убытков, по словам Именова, в данном случае возникают не только у юрлица (то есть НАК «Энергоатом»), но и Украины как субъекта международного права. При этом владельцем ЗАЭС, учитывая что принадлежность новых территорий не признана другими государствами, по словам юриста, остается именно «Энергоатом». «Тот факт, что управление будет осуществляться структурой “Росатома”, никак на принадлежность АЭС не повлияет. Но обеспечить управление станцией необходимо, этого требуют как минимум соображения экологической безопасности», – отметил юрист.
При этом введение санкций против «Росатома» или его структур Пикин считает маловероятным из-за критической зависимости атомной энергетики США от российского ядерного топлива.