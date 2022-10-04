«Росатом» готовится взять на себя управление Запорожской АЭС

Юристы ранее говорили «Ведомостям», что национализация ЗАЭС и переход прав на нее от украинского НАК «Энергоатом» к российским структурам создаст «правовой прецедент». «Все правила творятся в моменте, прямо сейчас. Мы будем свидетелями того, как эти правила будут установлены и как они будут в последующем реализовываться», – говорил управляющий партнер юридической компании Art de lex Дмитрий Магоня. Пикин считает в данной ситуации вопрос перехода права собственности вторичным. «Будут ли поданы иски в суд от НАК к структурам “Росэнергоатома” – не так важно, как и их результат. Сейчас важнее сохранить безопасность станции и наладить надежное энергоснабжение присоединившихся к РФ территорий», – говорит он. Эксперт напоминает, что в 2015-2016 гг. «Нафтогаз Украины» и его структуры также подавали иски в Третейский суд в Гааге на миллиарды долларов за «захват активов в Крыму», включая «Черноморнефтегаз» (убытки в 2017 г. украинская компания оценивала в $5 млрд).