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Глава МАГАТЭ заявил о прогрессе в вопросе создания зоны безопасности у ЗАЭС

Ведомости

МАГАТЭ удалось достичь прогресса в обсуждении с Киевом вопроса о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Об этом заявил глава агентства Рафаэль Гросси в Twitter. 

Глава МАГАТЭ поделился двумя фотографиями, которые были сделаны в ходе его встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. «В бункере в Киеве с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Достигаем прогресса в создании зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС», — написал Гросси. 

На прошлой неделе глава МАГАТЭ анонсировал посещение Киева и Москвы. Отмечалось, что целью поездки является продолжение разговора по согласованию зоны безопасности вокруг станции. 11 октября Гросси встретился с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер заявил, что Москва готова к диалогу по ситуации вокруг ЗАЭС. 

В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе Энергодар, где находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию станции 1 сентября из-за регулярных обстрелов со стороны Украины. 

6 сентября агентство опубликовало доклад по итогам своей поездки на ЗАЭС. Организация призвала прекратить атаки станции и установить вокруг нее безопасную зону. При этом специалисты не уточнили, кто обстреливает объект. В отчете также сказано, что с весны на ЗАЭС зафиксировано несколько событий, которые нарушают принципы ядерной безопасности, и что члены делегации сами стали свидетелями обстрелов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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