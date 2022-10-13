Глава МАГАТЭ заявил о прогрессе в вопросе создания зоны безопасности у ЗАЭС
МАГАТЭ удалось достичь прогресса в обсуждении с Киевом вопроса о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Об этом заявил глава агентства Рафаэль Гросси в Twitter.
Глава МАГАТЭ поделился двумя фотографиями, которые были сделаны в ходе его встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. «В бункере в Киеве с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Достигаем прогресса в создании зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС», — написал Гросси.
На прошлой неделе глава МАГАТЭ анонсировал посещение Киева и Москвы. Отмечалось, что целью поездки является продолжение разговора по согласованию зоны безопасности вокруг станции. 11 октября Гросси встретился с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер заявил, что Москва готова к диалогу по ситуации вокруг ЗАЭС.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе Энергодар, где находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию станции 1 сентября из-за регулярных обстрелов со стороны Украины.
6 сентября агентство опубликовало доклад по итогам своей поездки на ЗАЭС. Организация призвала прекратить атаки станции и установить вокруг нее безопасную зону. При этом специалисты не уточнили, кто обстреливает объект. В отчете также сказано, что с весны на ЗАЭС зафиксировано несколько событий, которые нарушают принципы ядерной безопасности, и что члены делегации сами стали свидетелями обстрелов.
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