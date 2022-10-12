Глава МАГАТЭ подтвердил отключение Запорожской АЭС от внешнего энергоснабжения

Также врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в ближайшее время ЗАЭС не планируют запускать. По его словам, в текущих условиях, пока линия фронта не будет отодвинута хотя бы на 100 км, возможность создать «зону безопасности» вокруг станции отсутствует.