Газета
Политика

Глава МАГАТЭ подтвердил отключение Запорожской АЭС от внешнего энергоснабжения

Ведомости

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил, что Запорожская АЭС второй раз за пять дней была полностью отключена от внешнего энергоснабжения и полагается только на дизельные генераторы.

«Наша команда на Запорожской АЭС проинформировала меня этим утром, что станция второй раз за пять дней полностью отключилась от внешнего электроснабжения. Теперь подача электричества обеспечивается за счет работы запасных дизельных генераторов», — написал он в Twitter.

Он отметил, что повторное отключение ЗАЭС от электроснабжения вызывает обеспокоенность. По его словам, в этих условиях необходимо создать защитную зону вокруг станции.

Ранее о том, что Украина прекратила подачу электроэнергии для обеспечения нужд ЗАЭС, сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга, его слова приводятся в Telegram-канале администрации города. Позже председатель общественного движения «Мы вместе с Россией», член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о восстановлении энергоснабжения ЗАЭС. «Резервно-аварийное питание от дизельных генераторов осуществлялось на протяжении менее часа», — сказал он.

Ранее по теме: Путин заявил о готовности к диалогу по ситуации вокруг ЗАЭС

Также врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в ближайшее время ЗАЭС не планируют запускать. По его словам, в текущих условиях, пока линия фронта не будет отодвинута хотя бы на 100 км, возможность создать «зону безопасности» вокруг станции отсутствует.

Накануне, 11 октября, в «Росэнергоатоме» сообщили об отсутствии технических возможностей для подключения ЗАЭС к энергосистеме России.

Это уже второе отключение станции от энергосистемы Украины. В прошлый раз это произошло 8 октября. Тогда Рогов сообщил о полном отключении ЗАЭС от внешнего энергоснабжения из-за обстрелов со стороны Украины.

5 октября, на следующий день после подписания договоров о принятии новых регионов в состав России, президент Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты Запорожской АЭС. Помимо этого глава государства поручил кабмину принять меры, направленные на создание федерального государственного унитарного предприятия «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных