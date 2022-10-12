Глава МАГАТЭ подтвердил отключение Запорожской АЭС от внешнего энергоснабжения
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил, что Запорожская АЭС второй раз за пять дней была полностью отключена от внешнего энергоснабжения и полагается только на дизельные генераторы.
«Наша команда на Запорожской АЭС проинформировала меня этим утром, что станция второй раз за пять дней полностью отключилась от внешнего электроснабжения. Теперь подача электричества обеспечивается за счет работы запасных дизельных генераторов», — написал он в Twitter.
Он отметил, что повторное отключение ЗАЭС от электроснабжения вызывает обеспокоенность. По его словам, в этих условиях необходимо создать защитную зону вокруг станции.
Ранее о том, что Украина прекратила подачу электроэнергии для обеспечения нужд ЗАЭС, сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга, его слова приводятся в Telegram-канале администрации города. Позже председатель общественного движения «Мы вместе с Россией», член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о восстановлении энергоснабжения ЗАЭС. «Резервно-аварийное питание от дизельных генераторов осуществлялось на протяжении менее часа», — сказал он.
Также врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в ближайшее время ЗАЭС не планируют запускать. По его словам, в текущих условиях, пока линия фронта не будет отодвинута хотя бы на 100 км, возможность создать «зону безопасности» вокруг станции отсутствует.
Накануне, 11 октября, в «Росэнергоатоме» сообщили об отсутствии технических возможностей для подключения ЗАЭС к энергосистеме России.
Это уже второе отключение станции от энергосистемы Украины. В прошлый раз это произошло 8 октября. Тогда Рогов сообщил о полном отключении ЗАЭС от внешнего энергоснабжения из-за обстрелов со стороны Украины.
5 октября, на следующий день после подписания договоров о принятии новых регионов в состав России, президент Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты Запорожской АЭС. Помимо этого глава государства поручил кабмину принять меры, направленные на создание федерального государственного унитарного предприятия «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.
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