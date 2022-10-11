В «Росэнергоатоме» заявили о невозможности подключить ЗАЭС к энергосистеме России
Запорожская АЭС на данный момент не имеет технических возможностей для подключения к российской энергетической системе, заявил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.
«Запорожская АЭС не запитана к российской энергосистеме. На данный момент таких технических возможностей нет», — отметил Карчаа (цитата по ТАСС).
По его словам, сейчас специалисты проводят анализ реального состояния атомной станции и всех технических условий, связанных с обеспечением ее деятельности.
Во время спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе Энергодар, где находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию Запорожской АЭС 1 сентября из-за регулярных обстрелов со стороны Украины. Ранее сегодня президент России Владимир Путин встретился с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
5 октября президент Путин поручил принять в федеральную собственность объекты Запорожской АЭС. Помимо этого глава государства поручил кабмину принять меры, направленные на создание федерального государственного унитарного предприятия «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. Для этого правительству необходимо определить особенности эксплуатации, выдачи лицензий и другие аспекты регулирования деятельности ЗАЭС.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.