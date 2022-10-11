В «Росэнергоатоме» заявили о невозможности подключить ЗАЭС к энергосистеме России

Во время спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе Энергодар, где находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию Запорожской АЭС 1 сентября из-за регулярных обстрелов со стороны Украины. Ранее сегодня президент России Владимир Путин встретился с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.