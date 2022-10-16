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Глава МАГАТЭ заявил о нежелании всех сторон доводить ситуацию до ядерной катастрофы

Ведомости

Никто не хочет ядерной катастрофы, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

«Никто не хочет ядерной катастрофы, никто», — сказал Гросси в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» (цитата по «РИА Новости»).

11 октября глава МАГАТЭ встретился с Путиным. Президент России предложил ему обсудить ситуацию с Запорожской АЭС, отметив, что Москва готова к диалогу. Российский лидер напомнил, что РФ стояла у истоков МАГАТЭ и всегда поддерживала работу организации. В настоящее время, заявил президент, происходит опасная политизация «всего, что связано с атомной деятельностью», однако Россия надеется на смягчение данной риторики в мире благодаря совместным с агентством усилиям.

5 октября президент Путин поручил принять в федеральную собственность объекты Запорожской АЭС. Помимо этого, глава государства поручил кабмину принять меры, направленные на создание федерального государственного унитарного предприятия «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. Для этого правительству необходимо определить особенности эксплуатации, выдачи лицензий и другие аспекты регулирования деятельности ЗАЭС.

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В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе Энергодар, где находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию Запорожской АЭС 1 сентября из-за регулярных обстрелов со стороны Украины.

6 сентября МАГАТЭ опубликовало доклад по итогам своей миссии на ЗАЭС. Организация призвала прекратить атаки станции и установить вокруг нее безопасную зону. При этом специалисты не уточнили, кто обстреливает объект. В отчете также сказано, что с весны на ЗАЭС зафиксировано несколько событий, которые нарушают принципы ядерной безопасности, и что члены делегации сами стали свидетелями обстрелов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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