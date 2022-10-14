Запорожская АЭС начала работать по российским стандартам

«Запорожская АЭС уже ведет работу по российским стандартам, потому что назначена эксплуатирующая организация указом президента Российской Федерации. Естественно, Запорожской атомная станция — это уже часть российской компании "Росэнергоатом", уже перешла под юрисдикцию РФ. Будет выплачиваться уже заработная плата от РФ, раньше выплачивалась от компании НАЭК (Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом", украинский оператор станции. — "Ведомости"), даже несмотря на то что мы контролировали эту территорию», — сказал он (цит. по ТАСС).