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Глава МАГАТЭ допустил создание безопасной зоны вокруг ЗАЭС до конца года

Ведомости

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что считает возможным создание безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС до конца года, отметив, что необходимо продолжать работу. Об этом он сообщил журналистам, находясь с визитом в Аргентине, передает ТАСС.

«Важно, чтобы было соглашение о базовых принципах для защиты АЭС. Это возможно, но нужно работать дальше», — сказал он. Гросси также отметил, что у него состоялся «очень хороший диалог» с российским и украинским лидерами.

Накануне, 17 октября, Гросси сообщил, что ЗАЭС за последние десять дней была уже трижды отключена от внешнего энергоснабжения и полагается только на дизельные генераторы. Он отметил, что повторное отключение ЗАЭС от электроснабжения вызывает обеспокоенность. Именно поэтому необходимо создать защитную зону вокруг станции, считает Гросси. 

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Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в ближайшее время ЗАЭС не планируют запускать. По его словам, в текущих условиях, пока линия фронта не будет отодвинута хотя бы на 100 км, возможность создать «зону безопасности» вокруг станции отсутствует. 

После этого Гросси анонсировал посещение Киева и Москвы. Отмечалось, что целью поездки является продолжение разговора по согласованию зоны безопасности вокруг станции. По итогам двух встреч глава МАГАТЭ сообщил о достижении прогресса в обсуждении с Киевом вопроса о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. 

5 октября, на следующий день после подписания договоров о принятии новых регионов в состав России, президент Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты Запорожской АЭС. Помимо этого глава государства поручил кабмину принять меры, направленные на создание федерального государственного унитарного предприятия «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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