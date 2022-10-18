Рогов сообщил о выявлении 10 диверсионных групп ВСУ в Запорожье
На Запорожском направлении за последние два дня обнаружили около 10 диверсионных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью программе «Летучка» телеканала RT.
«За последние два дня [на Запорожском направлении] было выявлено около 10 таких диверсионно-разведывательных групп, они были выявлены благодаря беспилотникам, квадрокоптерам», — сказал Рогов.
По его словам, по противнику открыли артиллерийский огонь, «значительная часть» украинских военных была уничтожена. Ситуацию на Запорожском направлении Рогов назвал сложной, но контролируемой.
Накануне, 17 октября, в эфире радиостанции «Комсомольская правда» Рогов предположил, что перед ВСУ сейчас стоит две цели: захват Херсона и всей территории региона, контролируемой Россией, и захват Запорожской АЭС.
На прошлой неделе в соцсетях появилась информация об эвакуации жителей Запорожья. Врио губернатора региона Евгений Балицкий назвал такие сообщения «необоснованными слухами» и призвал не верить фейковым новостям.
В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В конце сентября на этих территориях прошли референдумы по вопросу о вхождении в состав России. 5 октября президент РФ Владимир Путин подписал федеральные законы о принятии в состав России четырех регионов.
При этом украинские власти результаты референдумов не признают и заявляют о намерении «вернуть» территории. Так, с октября ВСУ возобновили наступление в Херсонской области. Власти региона заявляют, что все атаки противника удается подавлять.
Вместе с тем 13 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству России с просьбой помочь организовать выезд жителей в безопасные части страны. Заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов объяснил необходимость эвакуации тем, что российским военным нужно «зачистить» территорию.
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