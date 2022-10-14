Власти Запорожской области опровергли информацию об эвакуации
Сообщения о предстоящей эвакуации жителей Запорожской области являются необоснованными слухами, заявил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Евгений Балицкий.
«В последнее время ко мне через соцсети обращаются жители Запорожской области с вопросами о якобы предстоящей эвакуации. Хочу вас заверить, что это необоснованные слухи, которые распространяет вражеская пропаганда», – написал он.
Балицкий заверил, что сотрудники администрации Запорожской области находятся на рабочих местах и все службы работают в штатном режиме. Он также призвал граждан не поддаваться панике и не верить фейковым новостям. «Мы надежно защищены от любых провокаций. Запорожская область – часть великой державы. Мы – граждане большой и сильной страны. С нами вся Россия», – подытожил он.
Ранее о возможности эвакуации заявляли власти Херсонской области. 13 октября на фоне участившихся обстрелов региона с украинской стороны врио губернатора Владимир Сальдо обратился к руководству России с просьбой помочь организовать выезд жителей в безопасные части страны. По словам Сальдо, прежде всего люди смогут выехать в Крым, Ростовскую область, Краснодарский и Ставропольский края.
Он также отметил, что Киев «мстит» Херсонской области за референдум по вопросу о вхождении в состав РФ и ежедневно наносит удары по населенным пунктам в регионе. Заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов объяснял необходимость эвакуации тем, что российским военным нужно «зачистить» территорию.
Позже вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что правительство России приняло решение помочь властям Херсонской области в организации выезда жителей в другие регионы РФ. Он добавил, что людям обеспечат бесплатное проживание в других субъектах России. По его словам, тем, кто решит остаться в регионе на постоянной основе, также помогут с жильем.