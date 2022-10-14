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Общество

Власти Запорожской области опровергли информацию об эвакуации

Ведомости

Сообщения о предстоящей эвакуации жителей Запорожской области являются необоснованными слухами, заявил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«В последнее время ко мне через соцсети обращаются жители Запорожской области с вопросами о якобы предстоящей эвакуации. Хочу вас заверить, что это необоснованные слухи, которые распространяет вражеская пропаганда», – написал он.

Балицкий заверил, что сотрудники администрации Запорожской области находятся на рабочих местах и все службы работают в штатном режиме. Он также призвал граждан не поддаваться панике и не верить фейковым новостям. «Мы надежно защищены от любых провокаций. Запорожская область – часть великой державы. Мы – граждане большой и сильной страны. С нами вся Россия», – подытожил он.

Ранее о возможности эвакуации заявляли власти Херсонской области. 13 октября на фоне участившихся обстрелов региона с украинской стороны врио губернатора Владимир Сальдо обратился к руководству России с просьбой помочь организовать выезд жителей в безопасные части страны. По словам Сальдо, прежде всего люди смогут выехать в Крым, Ростовскую область, Краснодарский и Ставропольский края.

Он также отметил, что Киев «мстит» Херсонской области за референдум по вопросу о вхождении в состав РФ и ежедневно наносит удары по населенным пунктам в регионе. Заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов объяснял необходимость эвакуации тем, что российским военным нужно «зачистить» территорию.

Позже вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что правительство России приняло решение помочь властям Херсонской области в организации выезда жителей в другие регионы РФ. Он добавил, что людям обеспечат бесплатное проживание в других субъектах России. По его словам, тем, кто решит остаться в регионе на постоянной основе, также помогут с жильем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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