Власти Запорожской области опровергли информацию об эвакуации

Балицкий заверил, что сотрудники администрации Запорожской области находятся на рабочих местах и все службы работают в штатном режиме. Он также призвал граждан не поддаваться панике и не верить фейковым новостям. «Мы надежно защищены от любых провокаций. Запорожская область – часть великой державы. Мы – граждане большой и сильной страны. С нами вся Россия», – подытожил он.