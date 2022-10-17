В МАГАТЭ сообщили об очередном отключении ЗАЭС от внешней линии электропередачи

В ночь на 11 сентября на ЗАЭС был остановлен последний работавший энергоблок. Как сообщил ранее сегодня председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в комментарии ТАСС, перезапуск станции будет невозможен до тех пор, пока линия фронта не будет отодвинута от ЗАЭС.