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В МАГАТЭ сообщили об очередном отключении ЗАЭС от внешней линии электропередачи

Ведомости

Запорожская АЭС в третий раз за последние десять дней была отключена от внешней линии электропередачи, сообщил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Группа экспертов МАГАТЭ, присутствовавшая на площадке ЗАЭС, была проинформирована старшим оперативным персоналом о том, что линия 750 кВ была отключена защитой от пониженного напряжения», – говорится в сообщении.

Сейчас станция получает питание через резервную систему. В украинском «Энергоатоме» заявили, что произошедшее вызвано обстрелами подстанции на этой линии, расположенной далеко от самой ЗАЭС, отметил Гросси.

11 октября глава МАГАТЭ встретился с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер напомнил, что РФ стояла у истоков МАГАТЭ и всегда поддерживала работу организации. В настоящее время, заявил президент, происходит опасная политизация «всего, что связано с атомной деятельностью», однако Россия надеется на смягчение данной риторики в мире благодаря совместным с агентством усилиям.

5 октября президент Путин поручил принять в федеральную собственность объекты Запорожской АЭС. Помимо этого глава государства поручил кабмину принять меры, направленные на создание федерального государственного унитарного предприятия «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. Для этого правительству необходимо определить особенности эксплуатации, выдачи лицензий и другие аспекты регулирования деятельности ЗАЭС. 

В ночь на 11 сентября на ЗАЭС был остановлен последний работавший энергоблок. Как сообщил ранее сегодня председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в комментарии ТАСС, перезапуск станции будет невозможен до тех пор, пока линия фронта не будет отодвинута от ЗАЭС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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