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Мэр Николаева Сенкевич рекомендовал жителям покинуть город

Ведомости

Мэр Николаева Александр Сенкевич призвал жителей покинуть город из-за разрушений и не возвращаться до завершения активных боевых действий на территории Украины.

«Постоянно напоминаю николаевцам о том, что все еще есть опасность разрушения их домов и, главное, разрушения инфраструктуры, отсутствие которой будет им мешать жить нормальной жизнью. И главное — можем потерять жизнь, самое ценное, что есть. Продолжаю говорить всем людям, которые не задействованы в управлении критической инфраструктурой, уехать из города до завершения активной фазы боевых действий в нашем государстве», — сказал Сенкевич в интервью изданию «Суспільне» (цитата по «РИА Новости»).

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Глава города порекомендовал каждому, кто намерен оставаться в городе, сделать запас воды и еды на неделю. По его словам, каждому необходимо иметь план действий на случай эвакуации из города. По словам чиновника, власти города планируют полноценно запустить отопление в многоэтажных зданиях.

Ранее днем администрация Херсонской области призвала мирных жителей Херсона и все подразделения и министерства гражданской администрации незамедлительно покинуть город. Власти призвали брать с собой документы, деньги, ценные вещи и одежду.

Также сегодня правительство России выпустило постановление, которое определило правила субсидирования переселения жителей правобережной части Херсонской области в другие регионы России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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