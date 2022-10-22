Мэр Николаева Сенкевич рекомендовал жителям покинуть город
Мэр Николаева Александр Сенкевич призвал жителей покинуть город из-за разрушений и не возвращаться до завершения активных боевых действий на территории Украины.
«Постоянно напоминаю николаевцам о том, что все еще есть опасность разрушения их домов и, главное, разрушения инфраструктуры, отсутствие которой будет им мешать жить нормальной жизнью. И главное — можем потерять жизнь, самое ценное, что есть. Продолжаю говорить всем людям, которые не задействованы в управлении критической инфраструктурой, уехать из города до завершения активной фазы боевых действий в нашем государстве», — сказал Сенкевич в интервью изданию «Суспільне» (цитата по «РИА Новости»).
Глава города порекомендовал каждому, кто намерен оставаться в городе, сделать запас воды и еды на неделю. По его словам, каждому необходимо иметь план действий на случай эвакуации из города. По словам чиновника, власти города планируют полноценно запустить отопление в многоэтажных зданиях.
Ранее днем администрация Херсонской области призвала мирных жителей Херсона и все подразделения и министерства гражданской администрации незамедлительно покинуть город. Власти призвали брать с собой документы, деньги, ценные вещи и одежду.
Также сегодня правительство России выпустило постановление, которое определило правила субсидирования переселения жителей правобережной части Херсонской области в другие регионы России.