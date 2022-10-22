Мэр Николаева Сенкевич рекомендовал жителям покинуть город

«Постоянно напоминаю николаевцам о том, что все еще есть опасность разрушения их домов и, главное, разрушения инфраструктуры, отсутствие которой будет им мешать жить нормальной жизнью. И главное — можем потерять жизнь, самое ценное, что есть. Продолжаю говорить всем людям, которые не задействованы в управлении критической инфраструктурой, уехать из города до завершения активной фазы боевых действий в нашем государстве», — сказал Сенкевич в интервью изданию «Суспільне» (цитата по «РИА Новости»).