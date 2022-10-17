В нескольких областях Украины сообщили об ударах по инфраструктурным объектам
По объектам критической инфраструктуры Киевской, Сумской, Днепропетровской и Николаевской областей были нанесены удары, об этом сообщили в военных администрациях регионов.
«Враг продолжает наносить удары по объектам критической инфраструктуры. Информация о пострадавших уточняется», — сказано в сообщении военной администрации Киева.
«Роменский район. Ракетный удар по объектам критической инфраструктуры после 5 утра. Есть пострадавшие», — написал в своем Telegram-канале председатель Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий.
По словам главы обладминистрации Днепропетровской области Валентина Резниченко, регион всю ночь находился под обстрелом тяжелой артиллерии. Он отметил, что три ракеты были уничтожены с помощью ПВО. «Одна ракета ударила по объекту энергетической инфраструктуры. Там сильный пожар. На месте прилета работают все службы», — написал он.
Также об ударах по объектам критической инфраструктуры сообщил и мэр Николаева Александр Сенкевич. По его словам, Николаевская область подверглась обстрелу накануне вечером. В результате произошедшего пожар возник на фармацевтическом складе. «В Николаеве три дрона попали в объект промышленной инфраструктуры, там загорелись резервуары с подсолнечным маслом», — добавил Сенкевич. Он уточнил, что все возгорания устранены.
Ранее сегодня Киевский городской совет объявил в городе воздушную тревогу. Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах, в том числе в центральном районе города — в Шевченковском. Местные СМИ сообщали об ударе рядом с киевским вокзалом. К 08:30 мск было известно минимум о четырех прилетах.
Удары по объектам критической инфраструктуры Украины начались утром 10 октября. В тот же день Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности сообщил о том, что удары по Украине были нанесены по плану Генштаба РФ и предложению Минобороны. Целями ракет были объекты энергетики, военного управления и связи Украины, уточнил Путин. На следующий день удары по инфраструктурным объектам Украины продолжились, сообщили в Минобороны России.
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