Газета
Политика

Путин в ближайшее время проведет совещание с Совбезом

Ведомости

Президент России Владимир Путин в ближайшие дни проведет совещание с членами Совета безопасности России. Об этом в воскресенье сообщил в своем Telegram-канале ведущий передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия» журналист Павел Зарубин.

В Кремле позднее подтвердили эти планы. «Речь идет о еженедельном оперативном совещании», — сказал «РИА Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

После того как на Крымском мосту произошел взрыв, который Россия назвала терактом, обвинив в нем Киев, обстрелы украинской территории участились. В частности, утром 10 октября по городам Украины были нанесены удары. В тот же день в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности Путин пояснил, что целями ракет были объекты энергетики, военного управления и связи Украины.

По информации спикера Госдумы Вячеслава Володина, удары были нанесены по 70 объектам энергетической инфраструктуры Украины, в результате обстрелов страна потеряла половину генерирующих мощностей. 12 октября министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о том, что в результате массированных обстрелов 10-11 октября было поражено около 30% энергетической инфраструктуры страны.

Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности также обвинил режим президента Украины Владимира Зеленского в попытке подорвать «Турецкий поток», причастности к диверсиям на двух газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», а также в обстрелах Запорожской и Курской АЭС.

«Киевский режим своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями — с самыми одиозными группировками», — сказал президент.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных