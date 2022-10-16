Путин в ближайшее время проведет совещание с Совбезом
Президент России Владимир Путин в ближайшие дни проведет совещание с членами Совета безопасности России. Об этом в воскресенье сообщил в своем Telegram-канале ведущий передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия» журналист Павел Зарубин.
В Кремле позднее подтвердили эти планы. «Речь идет о еженедельном оперативном совещании», — сказал «РИА Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
После того как на Крымском мосту произошел взрыв, который Россия назвала терактом, обвинив в нем Киев, обстрелы украинской территории участились. В частности, утром 10 октября по городам Украины были нанесены удары. В тот же день в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности Путин пояснил, что целями ракет были объекты энергетики, военного управления и связи Украины.
По информации спикера Госдумы Вячеслава Володина, удары были нанесены по 70 объектам энергетической инфраструктуры Украины, в результате обстрелов страна потеряла половину генерирующих мощностей. 12 октября министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о том, что в результате массированных обстрелов 10-11 октября было поражено около 30% энергетической инфраструктуры страны.
Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности также обвинил режим президента Украины Владимира Зеленского в попытке подорвать «Турецкий поток», причастности к диверсиям на двух газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», а также в обстрелах Запорожской и Курской АЭС.
«Киевский режим своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями — с самыми одиозными группировками», — сказал президент.