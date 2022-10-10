Выступление Путина на совещании с членами Совбеза. Главное

Помимо этого, Путин возложил ответственность за попытку подорвать один из участков «Турецкого потока» на Украину. «Совершен целый ряд терактов и попыток подобных преступлений в отношении объектов электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры нашей страны, включая попытку подрыва на одном из участков газотранспортной системы “Турецкий поток”. Все это доказано объективными данными, в том числе и показаниями задержанных», — сказал он.