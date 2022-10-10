Выступление Путина на совещании с членами Совбеза. Главное

Выступление Путина на совещании с членами Совбеза. ГлавноеО попытках терактов на Курской АЭС и «Турецком потоке», а также об ударе по Украине
Президент России Владимир Путин выступил на совещании с членами Совбеза. В ходе своего выступления глава государства заявил, что обстрелы украинских городов утром 10 октября стали ответом на теракт на Крымском мосту в Керченском проливе. Президент также заявил о попытках терактов на Курской АЭС и «Турецком потоке». «Ведомости» собрали главные заявления Путина.
Об ударах по Украине
«Сегодня утром по предложению Министерства обороны и по плану Генерального штаба России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых РФ», — сказал он.
Путин предупредил Киев о жестких последствиях при новых попытках терактов на территории России, по масштабам они будут соответствовать уровню создаваемых угроз. Глава государства подчеркнул, что «ни у кого не должно быть в этом никаких сомнений». Путин также попросил министра обороны Сергея Шойгу доложить о результатах.
О попытках терактов на Курской АЭС и «Турецком потоке»
Путин обвинил киевский режим в актах атомного терроризма. Помимо артобстрелов Запорожской АЭС, «спецслужбы Украины уже осуществили 3 террористических акта в отношении Курской АЭС в России, неоднократно подрывая линии высокого класса напряжения АЭС». Он уточнил, что в последний раз было повреждено сразу три таких линии.
Помимо этого, Путин возложил ответственность за попытку подорвать один из участков «Турецкого потока» на Украину. «Совершен целый ряд терактов и попыток подобных преступлений в отношении объектов электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры нашей страны, включая попытку подрыва на одном из участков газотранспортной системы “Турецкий поток”. Все это доказано объективными данными, в том числе и показаниями задержанных», — сказал он.
О расследовании ЧП на «Северных потоках»
Глава государства рассказал, что Россию не подпускают к расследованию утечек газа на двух трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». «Как известно, представителей России не подпускают к расследованию причин взрывов и уничтожения международных газотранспортных систем, проходящих по дну Балтийского моря. Всем нам хорошо известен конечный бенефициар этого преступления», — подчеркнул Путин.
Путин сообщил, что Украина сама себя поставила в один ряд с международными террористическими организациями. «Киевский режим своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями — с самыми одиозными группировками», — заключил он. Путин подчеркнул, что оставлять без внимания подобные акты терроризма нельзя.
Обстрелы Киева и других городов Украины начались сегодня утром. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, одна из ударивших по Киеву ракет упала на улице Владимирской, где расположен офис СБУ, неподалеку находится офис президента страны. Весь киевский метрополитен на время приостановил работу, станции использовались как убежища. Мэр города Виталий Кличко уже сообщил о восстановлении работы метро.
Президент Украины сообщил об угрозе для всех объектов критической инфраструктуры на Украине, поскольку они являются «мишенями» для ракет. В частности, в некоторых городах, где были зафиксированы прилеты, наблюдались проблемы с электроснабжением. В результате обстрелов полностью обесточенным оказался Харьков.
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