Часть населения Херсонской области будет перемещена на левый берег Днепра
Угроза разрушения плотины Каховской ГЭС украинскими военными вынуждает организовать перемещение гражданского населения Херсонской области на левый берег Днепра, заявил врио главы региона Владимир Сальдо.
«Существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра. В такой ситуации мною было принято тяжелое, но верное решение объявить об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигирёвского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра», — следует из сообщения Сальдо в Telegram-канале.
По его словам, это решение вызвано созданием масштабных оборонительных укреплений из-за угрозы наступления украинских военных, которые накапливают силы на николаевском и криворожском направлениях.
Тем жителям области, кто решит переехать далее, в регионы России, правительство страны предоставит жилищные сертификаты. Перемещение и временное размещение жителей Бериславского, Белозерского, Снигирёвского и Александровского муниципалитетов будет проведено бесплатно, силами МЧС РФ и правительства Херсонской области, добавил он.
3 октября Сальдо заявил, что со стороны Дудчан прорвались два украинских батальона в сторону Каховской ГЭС, однако они были остановлены. О неудачных попытках прорыва ВСУ в регионе заявил и замглавы управления Росгвардии по Чеченской Республике полковник Султан Рашаев. При этом танковым подразделениям ВСУ удалось вклиниться вглубь российской обороны под селами Золотая Балка и Александровка на Херсонском направлении, сообщило в тот же день Минобороны РФ. Российские войска на этом участке заняли заранее подготовленный оборонительный рубеж и продолжили вести массированный огонь по противнику, добавили там.
30 сентября 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России. Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября.
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