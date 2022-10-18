Часть населения Херсонской области будет перемещена на левый берег Днепра

3 октября Сальдо заявил, что со стороны Дудчан прорвались два украинских батальона в сторону Каховской ГЭС, однако они были остановлены. О неудачных попытках прорыва ВСУ в регионе заявил и замглавы управления Росгвардии по Чеченской Республике полковник Султан Рашаев. При этом танковым подразделениям ВСУ удалось вклиниться вглубь российской обороны под селами Золотая Балка и Александровка на Херсонском направлении, сообщило в тот же день Минобороны РФ. Российские войска на этом участке заняли заранее подготовленный оборонительный рубеж и продолжили вести массированный огонь по противнику, добавили там.