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В Херсонской области расширили зону эвакуации жителей

Ведомости

Зона эвакуации мирного населения в Херсонской области будет расширена, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Принял решение о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра. Это касается населенных пунктов Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов», – заявил он.

Свое решение Сальдо объяснил возможностью применения ВСУ запрещенных методов войны, а также сведениями о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, что вызовет подтопление. Эвакуация же позволит создать на этих территориях эшелонированную оборону для отражения атак ВСУ, добавил он. На всех эвакуированных будет распространенна программа помощи, включающая выплату в 100 000 руб. и возможность оформления сертификата на покупку жилья в России.

ВСУ возобновили попытки наступления в Херсонской области с октября. 13 октября на фоне постоянных обстрелов со стороны Украины врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству России с просьбой помочь организовать выезд жителей в безопасные части страны на фоне продолжающихся обстрелов со стороны Украины. По оценке врио главы региона, правобережье области покинули уже более 70 000 человек. 28 октября в областной администрации заявили о завершении эвакуации жителей.

Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило о четырех атаках ВСУ в районе населенных пунктов Пятихатки, Червоный Яр, Ищенка и Зеленый Гай Херсонской области. Отмечается, что по противнику открыли огонь, попытки наступления были пресечены. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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