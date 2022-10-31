В Херсонской области расширили зону эвакуации жителей

Свое решение Сальдо объяснил возможностью применения ВСУ запрещенных методов войны, а также сведениями о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, что вызовет подтопление. Эвакуация же позволит создать на этих территориях эшелонированную оборону для отражения атак ВСУ, добавил он. На всех эвакуированных будет распространенна программа помощи, включающая выплату в 100 000 руб. и возможность оформления сертификата на покупку жилья в России.