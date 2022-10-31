Рогов сообщил о попадании по подстанции рядом с Днепровской ГЭС
Взрыв произошел на подстанции около Днепровской ГЭС, об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
«По предварительной информации, в Запорожье попадание в подстанцию около ДнепроГЭС», — написал он. Станция находится на подконтрольной Киеву территории города Запорожья.
Всего, по словам Рогова, утром 31 октября в Запорожье прозвучало минимум пять взрывов. По его словам, после некоторых из них «поднимаются высокие столпы густого черного дыма».
Ранее Рогов сообщил о готовящихся провокациях со стороны СБУ с затоплением Запорожской АЭС. По его словам, последние несколько недель СБУ собирает информацию о возможностях АЭС в случае неконтролируемого сброса воды на каскаде ГЭС. Речь шла о Кременчугской ГЭС, Среднеднепровской ГЭС и ДнепроГЭС непосредственно в Запорожье.
Это не первая информация о готовящихся провокациях со стороны Украины. 18 октября командующий объединенной группировкой войск в зоне СВО генерал армии Сергей Суровикин рассказал о напряженной обстановке в зоне проведения спецоперации. По его словам, на Херсонском направлении НАТО требует от украинских военных проведения наступательных операций. Он также рассказал о возможном применении Украиной «запрещенных методов войны в районе города Херсон, о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС». По словам Суровикина, эти действия могут привести к большим жертвам среди гражданского населения. В связи с этим администрация Херсонской области решила провести эвакуацию 50 000-60 000 человек на левый берег Днепра, 28 октября эвакуация была завершена.
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