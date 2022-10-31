Рогов сообщил о попадании по подстанции рядом с Днепровской ГЭС

Это не первая информация о готовящихся провокациях со стороны Украины. 18 октября командующий объединенной группировкой войск в зоне СВО генерал армии Сергей Суровикин рассказал о напряженной обстановке в зоне проведения спецоперации. По его словам, на Херсонском направлении НАТО требует от украинских военных проведения наступательных операций. Он также рассказал о возможном применении Украиной «запрещенных методов войны в районе города Херсон, о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС». По словам Суровикина, эти действия могут привести к большим жертвам среди гражданского населения. В связи с этим администрация Херсонской области решила провести эвакуацию 50 000-60 000 человек на левый берег Днепра, 28 октября эвакуация была завершена.