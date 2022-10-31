Минэнерго может ограничить полеты дронов над значимыми объектами ТЭК
Правительство поручило Минэнерго до 1 ноября проработать ограничение полетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над наиболее значимыми объектами топливно-энергетического комплекса (ТЭК), об этом сообщили «Известия» со ссылкой на письмо ведомства, которое было разослано энергокомпаниям 14 октября.
«Эта мера направлена на ограничение действий посторонних лиц в воздушном пространстве над значимыми объектами ТЭК. Активизация процессов установления зон ограничения полетов <...> сейчас представляется критически важной мерой, направленной на обеспечение энергетической», — сказано в тексте письма.
В Минэнерго уточнили, что над некоторыми объектами ТЭК полеты беспилотников были ограничены с 2017 г., сейчас же многие энергокомпании самостоятельно инициируют процесс создания ограничительной зоны через Росавиацию. В этом случае несанкционированный дрон над объектом ТЭК будет считаться угрозой, что позволит его сбивать, уточнили в ведомстве.
Сейчас применять средства противодействия дронам имеют право только силовые структуры, но сейчас прорабатывается вопрос предоставления этих полномочий и организациям, обеспечивающим защиту объектов ТЭК.
Создание бесполетной зоны над объектами ТЭК стало особенно актуально в период СВО, когда нефтебазы и НПЗ в приграничных районах могут подвергаться атакам с воздуха, считает зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев. В частности, 14 октября в Белгородской области загорелась электроподстанция 110 кВт, 15 октября снаряд попал в нефтебазу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. 19 октября снаряд попал в объект инфраструктуры Белгорода. По словам Гладкова, разрушения были незначительными, они не повлияют на работу энергообеспечения города.
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