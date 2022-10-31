Минэнерго может ограничить полеты дронов над значимыми объектами ТЭК

Создание бесполетной зоны над объектами ТЭК стало особенно актуально в период СВО, когда нефтебазы и НПЗ в приграничных районах могут подвергаться атакам с воздуха, считает зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев. В частности, 14 октября в Белгородской области загорелась электроподстанция 110 кВт, 15 октября снаряд попал в нефтебазу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. 19 октября снаряд попал в объект инфраструктуры Белгорода. По словам Гладкова, разрушения были незначительными, они не повлияют на работу энергообеспечения города.