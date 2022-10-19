В Белгородской области сообщили о попадании снаряда по объекту инфраструктуры

Населенные пункты Белгородской области уже несколько дней подвергаются обстрелам ВСУ. Накануне Гладков сообщил, что под обстрелом оказалось село Старый Хутор, никто из жителей не пострадал, населенный пункт оказался обесточен из-за повреждения линии электропередачи. Также была обстреляна железнодорожная станция в одном из районов региона, один человек получил ранения, ему оказана помощь, движение поездов на этом участке временно остановлено.