В Белгородской области сообщили о попадании снаряда по объекту инфраструктуры
Снаряд попал в один из объектов инфраструктуры Белгорода, энергообеспечение не нарушено, об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Зафиксировано попадание снаряда на один из объектов инфраструктуры города Белгорода. Разрушения незначительные, они не повлияют на работу энергообеспечения города. Все оперативные службы выехали на место для устранения последствий», — сказано в сообщении.
Населенные пункты Белгородской области уже несколько дней подвергаются обстрелам ВСУ. Накануне Гладков сообщил, что под обстрелом оказалось село Старый Хутор, никто из жителей не пострадал, населенный пункт оказался обесточен из-за повреждения линии электропередачи. Также была обстреляна железнодорожная станция в одном из районов региона, один человек получил ранения, ему оказана помощь, движение поездов на этом участке временно остановлено.
С середины апреля 6 из 7 регионов ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали. В последний раз высокий уровень террористической опасности в Белгородской области продлевали 7 октября — действие режима продлится до 22 октября.
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