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В результате обстрела Белгорода ранены два человека

Ведомости

Два человека, по предварительным данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, получили ранения в результате обстрела города в воскресенье.

«Прошел обстрел. Объезжаю территорию города и Белгородского района. По итогам обязательно поделюсь информацией. По предварительным данным есть двое раненых», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Ранее очевидцы сообщили о работе ПВО в Белгороде, после обстрела люди начали находить осколки. Жители также рассказали о столбе дыма в районе аэропорта, передают местные Telegram-каналы.

Позднее губернатор уточнил, что ранения получили три человека, все они из одной семьи. «Двое мужчин с осколочными ранениями. Они уже направлены в больницу. Женщине оказана амбулаторная помощь на месте», — написал он.

Гладков добавил, что в результате обстрела зафиксированы «незначительные повреждения домов, заборов и машин». Городская администрация оценит ущерб и начнет восстановительные работы.

Ранее по теме: В Белгороде восстановили электроснабжение после пожара на подстанции

В субботу губернатор Гладков сообщил об обстреле нефтебазы в Белгородском районе. «Пожар потушен. Приступили к ликвидации последствий», — рассказал спустя час после происшествия глава региона.

После начала спецоперации России на Украине приграничные российские территории регулярно подвергались обстрелам с украинской стороны. С 11 апреля в Белгородской области действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. В последний раз его продлили до 22 октября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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