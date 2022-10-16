В результате обстрела Белгорода ранены два человека
Два человека, по предварительным данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, получили ранения в результате обстрела города в воскресенье.
«Прошел обстрел. Объезжаю территорию города и Белгородского района. По итогам обязательно поделюсь информацией. По предварительным данным есть двое раненых», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Ранее очевидцы сообщили о работе ПВО в Белгороде, после обстрела люди начали находить осколки. Жители также рассказали о столбе дыма в районе аэропорта, передают местные Telegram-каналы.
Позднее губернатор уточнил, что ранения получили три человека, все они из одной семьи. «Двое мужчин с осколочными ранениями. Они уже направлены в больницу. Женщине оказана амбулаторная помощь на месте», — написал он.
Гладков добавил, что в результате обстрела зафиксированы «незначительные повреждения домов, заборов и машин». Городская администрация оценит ущерб и начнет восстановительные работы.
В субботу губернатор Гладков сообщил об обстреле нефтебазы в Белгородском районе. «Пожар потушен. Приступили к ликвидации последствий», — рассказал спустя час после происшествия глава региона.
После начала спецоперации России на Украине приграничные российские территории регулярно подвергались обстрелам с украинской стороны. С 11 апреля в Белгородской области действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. В последний раз его продлили до 22 октября.