В Белгороде восстановили электроснабжение после пожара на подстанции
В Белгороде после возникшего из-за обстрела со стороны Украины пожара на подстанции начали подавать электроэнергию, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Начали подавать электроэнергию потребителям. Пожарные во главе с Сергеем Петровичем Потаповым безупречно справились с огнем. Энергетики во главе с Ярославом Игоревичем Юриковым максимально быстро выполняют свою работу. У нас лучшие оперативные службы в стране! Гордимся ими. Спасибо им от имени всех жителей!», – написал Гладков.
О том, что пожар был потушен, и энергетики приступили к переподключению, губернатор сообщил в 20:05 мск.
Ранее вечером Гладков сообщил, что в результате обстрела с украинской стороны в Белгороде загорелась электроподстанция 110 кВт. Перебоев с водоснабжением не наблюдалось в связи с тем, что насосы перешли на другие линии питания.
Как сообщало белгородское издание «Фонарь» в своем Telegram-канале со ссылкой на «Белгородэнерго», технологическое нарушение произошло на подстанции «Дубовое», питающей район Харьковской горы Белгорода и поселок Дубовое.
После начала спецоперации России на Украине приграничные российские территории регулярно подвергались обстрелам с украинской стороны. С 11 апреля в Белгородской области действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. В последний раз его продлили до 22 октября.