В Белгороде восстановили электроснабжение после пожара на подстанции

«Начали подавать электроэнергию потребителям. Пожарные во главе с Сергеем Петровичем Потаповым безупречно справились с огнем. Энергетики во главе с Ярославом Игоревичем Юриковым максимально быстро выполняют свою работу. У нас лучшие оперативные службы в стране! Гордимся ими. Спасибо им от имени всех жителей!», – написал Гладков.