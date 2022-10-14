В Белгороде в результате обстрела загорелась электроподстанция
В Белгороде в результате обстрела со стороны Украины загорелась электроподстанция 110 кВт, написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Максимально быстро постараемся устранить последствия. Ориентировочное время переключения на резервный источник до четырех часов. Водоснабжение в норме, насосы перешли на другие линии питания», — написал Гладков.
По его словам, на месте происшествия уже находятся начальник Главного регионального управления МЧС Сергей Потапов, заместитель главы региона Константин Полежаев, министр ЖКХ Алексей Ботвиньев, первый заместитель мэра Белгорода Валентин Демидов и все оперативные службы. Позже он написал, что пожар потушен, а службы приступили к переподключению.
Гладков ранее сегодня поручил проверить готовность подвальных помещений к размещению жителей в случае массированных ракетных ударов со стороны Украины. Он также обязал распространить среди жителей региона информацию о том, как вести себя при обстрелах, какие бывают виды мин и что делать при их обнаружении, а также о правилах оказания первой медицинской помощи.
После начала спецоперации России на Украине приграничные российские территории регулярно подвергались ударам с украинской стороны. С 11 апреля в Белгородской области действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. В последний раз его продлили до 22 октября.
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