В Белгороде в результате обстрела загорелась электроподстанция

Гладков ранее сегодня поручил проверить готовность подвальных помещений к размещению жителей в случае массированных ракетных ударов со стороны Украины. Он также обязал распространить среди жителей региона информацию о том, как вести себя при обстрелах, какие бывают виды мин и что делать при их обнаружении, а также о правилах оказания первой медицинской помощи.