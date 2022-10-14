Газета
Политика

В Белгороде в результате обстрела загорелась электроподстанция

Ведомости

В Белгороде в результате обстрела со стороны Украины загорелась электроподстанция 110 кВт, написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Максимально быстро постараемся устранить последствия. Ориентировочное время переключения на резервный источник до четырех часов. Водоснабжение в норме, насосы перешли на другие линии питания», — написал Гладков.

По его словам, на месте происшествия уже находятся начальник Главного регионального управления МЧС Сергей Потапов, заместитель главы региона Константин Полежаев, министр ЖКХ Алексей Ботвиньев, первый заместитель мэра Белгорода Валентин Демидов и все оперативные службы. Позже он написал, что пожар потушен, а службы приступили к переподключению.

Гладков ранее сегодня поручил проверить готовность подвальных помещений к размещению жителей в случае массированных ракетных ударов со стороны Украины. Он также обязал распространить среди жителей региона информацию о том, как вести себя при обстрелах, какие бывают виды мин и что делать при их обнаружении, а также о правилах оказания первой медицинской помощи.

После начала спецоперации России на Украине приграничные российские территории регулярно подвергались ударам с украинской стороны. С 11 апреля в Белгородской области действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. В последний раз его продлили до 22 октября.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Ранее по теме: В Белгородской области проверят готовность подвалов к размещению жителей

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных