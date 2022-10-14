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Общество

В Белгородской области проверят готовность подвалов к размещению жителей

Ведомости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил проверить готовность подвальных помещений к размещению жителей в случае массированных ракетных ударов со стороны Украины, сообщила пресс-служба правительства региона.

«Буду проверять лично, есть ли информация у жителей: где находятся ключи от подвалов, буду смотреть на состояние самих подвалов. Вопрос, который стоит перед нами, — безопасность и жизнь людей», — сказал Гладков.

Ранее губернатор Белгородской области уже поручил привлечь управляющие компании к наведению порядка во всех подвалах, которые планируется использовать в качестве временных убежищ для граждан.

Гладков также поручил своим заместителям распространить информацию о том, как вести себя при обстрелах, какие бывают виды мин и что делать при их обнаружении, а также о правилах оказания первой медицинской помощи.

Ранее Гладков сообщил, что в результате обстрела вооруженных сил Украины (ВСУ) был подорван склад с боеприпасами в поселке в Белгородской области. Следственный комитет РФ проинформировал, что в результате детонации боеприпасов на складе есть погибшие и раненые. Накануне ВСУ также нанесли ракетный удар по Белгороду, был поврежден жилой дом. По словам Гладкова, серьезно пострадал технический этаж здания, но в целом разрушения «некритические». Пострадавших нет.

После начала спецоперации России на Украине приграничные российские территории регулярно подвергались ударам с украинской стороны. С 11 апреля в Белгородской области действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. В последний раз его продлили до 22 октября. 

Ранее по теме: В Белгородской области остановилось движение поездов из-за обстрелов

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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