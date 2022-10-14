В Белгородской области проверят готовность подвалов к размещению жителей
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил проверить готовность подвальных помещений к размещению жителей в случае массированных ракетных ударов со стороны Украины, сообщила пресс-служба правительства региона.
«Буду проверять лично, есть ли информация у жителей: где находятся ключи от подвалов, буду смотреть на состояние самих подвалов. Вопрос, который стоит перед нами, — безопасность и жизнь людей», — сказал Гладков.
Ранее губернатор Белгородской области уже поручил привлечь управляющие компании к наведению порядка во всех подвалах, которые планируется использовать в качестве временных убежищ для граждан.
Гладков также поручил своим заместителям распространить информацию о том, как вести себя при обстрелах, какие бывают виды мин и что делать при их обнаружении, а также о правилах оказания первой медицинской помощи.
Ранее Гладков сообщил, что в результате обстрела вооруженных сил Украины (ВСУ) был подорван склад с боеприпасами в поселке в Белгородской области. Следственный комитет РФ проинформировал, что в результате детонации боеприпасов на складе есть погибшие и раненые. Накануне ВСУ также нанесли ракетный удар по Белгороду, был поврежден жилой дом. По словам Гладкова, серьезно пострадал технический этаж здания, но в целом разрушения «некритические». Пострадавших нет.
После начала спецоперации России на Украине приграничные российские территории регулярно подвергались ударам с украинской стороны. С 11 апреля в Белгородской области действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. В последний раз его продлили до 22 октября.