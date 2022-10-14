В Белгородской области проверят готовность подвалов к размещению жителей

Ранее Гладков сообщил, что в результате обстрела вооруженных сил Украины (ВСУ) был подорван склад с боеприпасами в поселке в Белгородской области. Следственный комитет РФ проинформировал, что в результате детонации боеприпасов на складе есть погибшие и раненые. Накануне ВСУ также нанесли ракетный удар по Белгороду, был поврежден жилой дом. По словам Гладкова, серьезно пострадал технический этаж здания, но в целом разрушения «некритические». Пострадавших нет.