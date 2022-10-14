В Белгородской области остановилось движение поездов из-за обстрелов
Остатки украинских ракет, сбитых российскими системами ПВО, упали в районе железной дороги в Новооскольском округе Белгородской области, движение поездов временно приостановлено, заявил губернатор Вячеслав Гладков.
«Сегодня утром нашими ПВО были сбиты ракеты в районе Новооскольского округа. Остатки упали в районе железной дороги. Повреждены линии электропередач. Движение поездов временно приостановлено», — написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор подчеркнул, что никто в результате инцидента не пострадал, движение будет скоро восстановлено.
Накануне вечером из обстрела ВСУ был подорван склад с боеприпасами в поселке в Белгородской области, власти региона организовали вывоз жителей «на безопасное расстояние».
Кроме того, ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, рассказал Гладков. По словам мэра города Антона Иванова, сработала система ПВО. Был поврежден жилой дом на на ул. Губкина, 42. Иванов уточнил, что около 12.40 на многоэтажку упал «неопознанный объект». Губернатор области заявил, что в многоэтажку попала ракета. В результате серьезно пострадал технический этаж здания, однако в целом разрушения «некритические», отметил Гладков.
Вчера также ВСУ обстреляли села Красное и таможенного пункта пропуска в Шебекино. В обоих случаях обошлось без жертв и пострадавших.
После начала спецоперации России на Украине приграничные российские территории регулярно подвергались ударам с украинской стороны. С 11 апреля в Белгородской области действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. В последний раз его продлили до 22 октября.
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