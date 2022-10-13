Гладков заявил о некритичных повреждениях дома в Белгороде после обстрела
Многоэтажный дом в Белгороде, в который ранее сегодня попала ракета, получил некритичные повреждения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Пострадавших от попадания ракеты в жилой дом нет. Разрушения серьезные у технического этажа здания, но не критические для дома», — написал он. Гладков уточнил, что приступить к восстановлению многоэтажки можно будет после завершения работы экспертов на месте происшествия.
Он рассказал, что часть жителей поврежденного дома временно переехала к родственникам. Тех, у кого такой возможности нет, городская администрация обеспечит всем необходимым, уточнил Гладков.
Ранее сегодня губернатор региона сообщил, что Белгород обстреляли вооруженные силы Украины. По словам мэра города Антона Иванова, сработала система ПВО. Был поврежден жилой дом на на ул. Губкина, 42. Иванов уточнил, что около 12.40 на многоэтажку упал «неопознанный объект». Позже Гладков добавил, что неразорвавшуюся часть снаряда нашли на спортивной площадке лицея № 32.
С 11 апреля в Белгородской области действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. 7 октября его продлили до 22 октября. Территория региона, а также других приграничных областей неоднократно подвергалась обстрелу со стороны Украины.
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