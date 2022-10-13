Гладков заявил о некритичных повреждениях дома в Белгороде после обстрела

«Пострадавших от попадания ракеты в жилой дом нет. Разрушения серьезные у технического этажа здания, но не критические для дома», — написал он. Гладков уточнил, что приступить к восстановлению многоэтажки можно будет после завершения работы экспертов на месте происшествия.