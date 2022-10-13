Мэр Белгорода сообщил о повреждении многоэтажки после работы ПВО

Гладков также уточнил, что школа, на территории которой есть разрушения, находится на дистанционном обучении. Ранее учебные заведения Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского и Ровеньского районов, а также Валуйского, Грайворонского, Шебекинского и Яковлевского городских округов были переведены на дистанционный формат обучения.