Мэр Белгорода сообщил о повреждении многоэтажки после работы ПВО
В Белгороде сработала система ПВО, поврежден многоэтажный дом на ул. Губкина, 42, об этом сообщил мэр города Антон Иванов в своем Telegram-канале.
«Сегодня снова сработало ПВО. Есть повреждения в доме на ул. Губкина, 42г. Выехал на место. Все службы уже там. Буду информировать», — сказано в сообщении.
Позже эту информацию подтвердил и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Также поступила информация, что не разорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея №32. Пока информации о погибших и пострадавших нет», — написал он.
Гладков также уточнил, что школа, на территории которой есть разрушения, находится на дистанционном обучении. Ранее учебные заведения Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского и Ровеньского районов, а также Валуйского, Грайворонского, Шебекинского и Яковлевского городских округов были переведены на дистанционный формат обучения.
С середины апреля 6 из 7 регионов ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали. В последний раз высокий уровень террористической опасности в Белгородской области продлевали 7 октября — действие режима должно было продлиться до 22 октября.
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