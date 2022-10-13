В Белгородской области произошла детонация боеприпасов из-за обстрела ВСУ

Кроме того, ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, рассказал Гладков. По словам мэра города Антона Иванова, сработала система ПВО. Был поврежден жилой дом на на ул. Губкина, 42. Иванов уточнил, что около 12.40 на многоэтажку упал «неопознанный объект». Губернатор области заявил, что в многоэтажку попала ракета. В результате серьезно пострадал технический этаж здания, однако в целом разрушения «некритические», отметил Гладков.