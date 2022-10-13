В Белгородской области произошла детонация боеприпасов из-за обстрела ВСУ
В результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) был подорван склад с боеприпасами в поселке в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В поселке Белгородского района в результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация», — написал Гладков. Он уточнил, что, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Гладков отметил, что власти региона организовали вывоз жителей «на безопасное расстояние». На месте работают оперативные службы, уточнил губернатор.
Ранее сегодня Гладков сообщил об обстреле села Красное и таможенного пункта пропуска в Шебекино. В обоих случаях обошлось без жертв и пострадавших.
Кроме того, ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, рассказал Гладков. По словам мэра города Антона Иванова, сработала система ПВО. Был поврежден жилой дом на на ул. Губкина, 42. Иванов уточнил, что около 12.40 на многоэтажку упал «неопознанный объект». Губернатор области заявил, что в многоэтажку попала ракета. В результате серьезно пострадал технический этаж здания, однако в целом разрушения «некритические», отметил Гладков.
После начала спецоперации России на Украине приграничные российские территории регулярно подвергались ударам с украинской стороны. С 11 апреля в Белгородской области действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. 7 октября его продлили до 22 октября.
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