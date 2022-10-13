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Бастрыкин поручил возбудить дело по фактам обстрелов Белгородской области

Ведомости

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по фактам обстрелов украинскими военными территории Белгородской области, сообщил информационный центр СК в своем Telegram-канале.

В частности, отметили в ведомстве, в результате обстрела ВСУ получил повреждения жилой дом в Белгороде, а рядом с лицеем упал неразорвавшийся снаряд. Также под обстрелом оказались села Красное Шебекинского городского округа и поселок Таврово. 

«Следователи СК России зафиксируют указанные факты и установят обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», – говорится в сообщении.

Ранее сегодня губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород обстреляли ВСУ. По словам мэра города Антона Иванова, сработала система ПВО. Был поврежден жилой дом на на ул. Губкина, 42. Иванов уточнил, что около 12.40 на многоэтажку упал «неопознанный объект». В результате инцидента никто не пострадал, сам дом получил некритичные повреждения. Позже Гладков добавил, что неразорвавшуюся часть снаряда нашли на спортивной площадке лицея №32.

С 11 апреля в Белгородской области действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. 7 октября его продлили до 22 октября. Территория региона, а также других приграничных областей, неоднократно подвергалась обстрелу со стороны Украины.

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Ранее по теме: Гладков заявил о некритичных повреждениях дома в Белгороде после обстрела

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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