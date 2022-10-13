Бастрыкин поручил возбудить дело по фактам обстрелов Белгородской области
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по фактам обстрелов украинскими военными территории Белгородской области, сообщил информационный центр СК в своем Telegram-канале.
В частности, отметили в ведомстве, в результате обстрела ВСУ получил повреждения жилой дом в Белгороде, а рядом с лицеем упал неразорвавшийся снаряд. Также под обстрелом оказались села Красное Шебекинского городского округа и поселок Таврово.
«Следователи СК России зафиксируют указанные факты и установят обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», – говорится в сообщении.
Ранее сегодня губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород обстреляли ВСУ. По словам мэра города Антона Иванова, сработала система ПВО. Был поврежден жилой дом на на ул. Губкина, 42. Иванов уточнил, что около 12.40 на многоэтажку упал «неопознанный объект». В результате инцидента никто не пострадал, сам дом получил некритичные повреждения. Позже Гладков добавил, что неразорвавшуюся часть снаряда нашли на спортивной площадке лицея №32.
С 11 апреля в Белгородской области действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. 7 октября его продлили до 22 октября. Территория региона, а также других приграничных областей, неоднократно подвергалась обстрелу со стороны Украины.
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