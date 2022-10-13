Бастрыкин поручил возбудить дело по фактам обстрелов Белгородской области

Ранее сегодня губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород обстреляли ВСУ. По словам мэра города Антона Иванова, сработала система ПВО. Был поврежден жилой дом на на ул. Губкина, 42. Иванов уточнил, что около 12.40 на многоэтажку упал «неопознанный объект». В результате инцидента никто не пострадал, сам дом получил некритичные повреждения. Позже Гладков добавил, что неразорвавшуюся часть снаряда нашли на спортивной площадке лицея №32.