Путин: Запад не смог нанести стратегическое поражение России.
Запад не добился своей цели – нанести стратегическое поражение России. Об этом заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита «Россия – Африка».
По словам российского лидера, сейчас многие страны Европы сейчас заявляют о необходимости подготовки к войне к 2030 г.
«Правильно это или нет? Мы, во-первых, готовы, но мы никакой войны с Европой не хотим», – подчеркнул президент.
Он отметил, что если «все зайдет слишком далеко», то победителей не будет, и призвал не забывать об этом.
В ходе пресс-конференции Путин также отметил, что среди европейских стран есть те, кто не хочет наносить России стратегическое поражение и стремится поддерживать конструктивный диалог. Президент добавил, что Москва готова поддерживать любые шаги, которые направлены на восстановление полноформатных и полноценных отношений с отдельными странами Европы или с Европейским союзом.