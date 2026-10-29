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Главная / Политика /

Путин: Запад не смог нанести стратегическое поражение России.

Анна Суслова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Запад не добился своей цели – нанести стратегическое поражение России. Об этом заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита «Россия – Африка».

По словам российского лидера, сейчас многие страны Европы сейчас заявляют о необходимости подготовки к войне к 2030 г.

«Правильно это или нет? Мы, во-первых, готовы, но мы никакой войны с Европой не хотим», – подчеркнул президент.

Он отметил, что если «все зайдет слишком далеко», то победителей не будет, и призвал не забывать об этом.

В ходе пресс-конференции Путин также отметил, что среди европейских стран есть те, кто не хочет наносить России стратегическое поражение и стремится поддерживать конструктивный диалог. Президент добавил, что Москва готова поддерживать любые шаги, которые направлены на восстановление полноформатных и полноценных отношений с отдельными странами Европы или с Европейским союзом.

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