Путин: Запад не смог нанести стратегическое поражение России.

В ходе пресс-конференции Путин также отметил, что среди европейских стран есть те, кто не хочет наносить России стратегическое поражение и стремится поддерживать конструктивный диалог. Президент добавил, что Москва готова поддерживать любые шаги, которые направлены на восстановление полноформатных и полноценных отношений с отдельными странами Европы или с Европейским союзом.