Минцифры выделило ИИ и большие данные в два отдельных департамента

Сергей Сергиенко с 2003 г. работал в IBS, где прошел путь от руководителя проектов до директора департамента по работе со сферой государственных финансов. В 2019-2020 гг. руководил направлением в НИИ «Восход», затем был советником главы Минцифры и советником директора ФКУ «ГосТех». В декабре 2022 г. возглавил департамент развития ИИ и больших данных Минцифры, следует из его биографии в справочнике ComNews.