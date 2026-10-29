Минцифры выделило ИИ и большие данные в два отдельных департамента

Минцифры выделило ИИ и большие данные в два отдельных департаментаОбе структуры продолжит курировать заместитель министра цифрового развития Григорий Борисенко
Минцифры разделило департамент развития искусственного интеллекта (ИИ) и больших данных на две структуры – департамент внедрения сервисов искусственного интеллекта и цифровых платформ, а также департамент развития ИИ и больших данных. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к министерству, и подтвердил чиновник, знакомый с изменениями в структуре министерства.
В Минцифры появился департамент внедрения сервисов искусственного интеллекта и цифровых платформ, руководить которым будет врио Сослан Габуев, сообщил чиновник, знакомый с изменениями в структуре министерства. По его словам, новому подразделению передадут всю повестку, связанную с ИИ. На формирование нового департамента первым обратил внимание Telegram-канал «Токсичная цифра». До последнего времени Габуев занимал должность заместителя директора департамента развития ИИ и больших данных.
Во втором подразделении, получившем название департамент развития технологий работы с данными, руководителем останется Сергей Сергиенко, ранее возглавлявший объединенный департамент. По словам источника «Ведомостей», близкого к Минцифры, в ведении Сергиенко останутся система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), национальная система управления данными (НСУД) и витрины данных. Оба департамента продолжит курировать заместитель министра цифрового развития Григорий Борисенко, уточняют собеседники.
«Ведомости» направили запрос в Минцифры.
До перехода в Минцифры в 2023 г. Габуев работал заместителем директора департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития. В этой должности он упоминался в материалах конференций TAdviser, где выступал по вопросам экспериментальных правовых режимов для цифровых инноваций.
Сергей Сергиенко с 2003 г. работал в IBS, где прошел путь от руководителя проектов до директора департамента по работе со сферой государственных финансов. В 2019-2020 гг. руководил направлением в НИИ «Восход», затем был советником главы Минцифры и советником директора ФКУ «ГосТех». В декабре 2022 г. возглавил департамент развития ИИ и больших данных Минцифры, следует из его биографии в справочнике ComNews.
Разделение направлений работы департаментов анонсировалось еще в июле, когда РБК писал о проекте постановления, расширяющем полномочия Минцифры в сфере ИИ. В той же публикации издание сообщало об утверждении новой структуры министерства, предусматривающей отдельный департамент внедрения сервисов ИИ и цифровых платформ. По данным РБК, его задачей должно было стать внедрение готовых ИИ-решений в государственном секторе.