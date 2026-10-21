Разработчикам ИИ могут выдать ваучеры на инфраструктуру

Позиция министерства заключается в том, что гранты на разработку ИИ-решений и ваучеры – это разные инструменты, поэтому рассматривать их следует отдельно, пояснил «Ведомостям» представитель Минцифры. Само предложение о введении ваучеров на вычислительные ресурсы исходит от АНО «Цифровая экономика». Оно направлено в заинтересованные ведомства и организации для рассмотрения, подчеркнул представитель министерства.