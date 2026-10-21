Разработчикам ИИ могут выдать ваучеры на инфраструктуру

Разработчикам ИИ могут выдать ваучеры на инфраструктуруДля каждой команды эксперты предлагают поддержку в размере от 0,5 млн до 3 млн рублей
Бизнес попросил Минцифры поддержать разработчиков искусственного интеллекта (ИИ) для стимулирования разработки собственных решений. Для этого предлагают выдавать ваучеры на доступ к вычислительным мощностям. Такое предложение содержится в протоколе заседания рабочей группы «Меры поддержки ИИ», прошедшего в начале октября (с его содержанием ознакомились «Ведомости»). Такая мера обсуждается наряду с грантами на создание ИИ-решений.
Позиция министерства заключается в том, что гранты на разработку ИИ-решений и ваучеры – это разные инструменты, поэтому рассматривать их следует отдельно, пояснил «Ведомостям» представитель Минцифры. Само предложение о введении ваучеров на вычислительные ресурсы исходит от АНО «Цифровая экономика». Оно направлено в заинтересованные ведомства и организации для рассмотрения, подчеркнул представитель министерства.