Главные заявления Путина по итогам саммита «Россия – Африка»

Путин заявил, что нынешний объем торговли между Россией и африканскими странами составляет $27 млрд, однако этот показатель далеко не предел. «Можно сказать, мы в начале пути. Но если посмотреть на наши инвестиции, они измеряются десятками миллиардов долларов, уж товарооборот мы нарастим, это точно», – подчеркнул президент.