Главные заявления Путина по итогам саммита «Россия – Африка»Президент рассказал об итогах прошедших мероприятий, отношениях с Европой и ситуации на Балтике
- О товарообороте и инвестициях
- Об энергетическом сотрудничестве
- О поставках зерна
- Об образовании
- О здравоохранении и борьбе с инфекциями
- О сотрудничестве на международной арене
- О дальнейших планах сотрудничества
- Об отношениях с Европой и Балтике
Президент России Владимир Путин подвел итоги третьего саммита «Россия – Африка», который прошел в Москве 28–29 октября.
На совместной пресс-конференции с президентом Бурунди, действующим председателем Африканского союза Эваристом Ндайишимийе Путин рассказал о планах по расширению торговли с Африкой, сотрудничеству в энергетике, образовании, здравоохранении и международной политике. Отдельно президент прокомментировал отношения с Европой и ситуацию на Балтике.
«Ведомости» собрали главное из слов президента России.
О товарообороте и инвестициях
Путин заявил, что нынешний объем торговли между Россией и африканскими странами составляет $27 млрд, однако этот показатель далеко не предел. «Можно сказать, мы в начале пути. Но если посмотреть на наши инвестиции, они измеряются десятками миллиардов долларов, уж товарооборот мы нарастим, это точно», – подчеркнул президент.
По его словам, Россия заинтересована не только в увеличении объемов торговли, но и в улучшении ее структуры. Москва также готова расширять закупки товаров, произведенных в африканских государствах.
Дополнительным стимулом для развития торговли, как сказал Путин, может стать более тесное взаимодействие интеграционных объединений Африки и Евразии.
Доля национальных валют, включая рубль, в расчетах по коммерческим сделкам между Россией и странами Африки достигла 85%, отметил Путин.
Об энергетическом сотрудничестве
Президент заявил, что Россия на протяжении десятилетий участвует в развитии энергетических систем африканских государств и готова продолжать поставки углеводородного топлива.
Отдельное внимание на саммите уделили сотрудничеству в атомной энергетике. По словам Путина, африканские страны проявляют интерес как к крупным атомным электростанциям, так и к АЭС малой мощности.
О поставках зерна
Россия продолжит поставлять зерно африканским государствам как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, сообщил Путин.
Об образовании
Путин заявил о намерении увеличивать количество африканских студентов, обучающихся в России, в том числе за счет федерального бюджета. Кроме того, африканские партнеры поддержали предложение расширить сеть филиалов российских университетов на континенте.
Стороны также заинтересованы в создании новых образовательных центров для популяризации русского языка, российской науки и культуры.
О здравоохранении и борьбе с инфекциями
Россия намерена наращивать поставки лекарственных препаратов в Африку, развивать сеть мобильных лабораторий и проводить совместные учения по реагированию на вспышки инфекционных заболеваний.
Путин также сообщил, что российскую программу помощи африканским странам в борьбе с инфекциями решено продлить до 2029 г.
О сотрудничестве на международной арене
По словам Путина, позиции России и африканских государств по большинству актуальных международных вопросов близки, а по ряду тем совпадают.
Президент подчеркнул, что Москва выступает за расширение роли африканских стран в принятии глобальных решений, в том числе за более справедливое представительство Африки в Совете Безопасности ООН.
Участники саммита обсудили взаимодействие в политике, экономике и гуманитарной сфере. Девизом мероприятия стали слова «За мир, безопасность и развитие», напомнил президент.
О дальнейших планах сотрудничества
По итогам саммита Россия и африканские государства утвердили совместный план действий на период до 2029 г. Документ предусматривает развитие сотрудничества в торгово-экономической, социальной и гуманитарной сферах, а также реализацию решений, принятых на саммите.
Путин назвал проведение регулярных встреч в формате «Россия – Африка» доброй традицией. «Проведение таких масштабных мероприятий стало доброй традицией и наглядно свидетельствует о твердом настрое и России, и государств Африки на дальнейшее укрепление и наращивание многоплановых связей», – заявил президент.
По оценке российского лидера, третий саммит прошел успешно и придаст дополнительный импульс развитию отношений Москвы с африканскими государствами.
Об отношениях с Европой и Балтике
Многие в Европе заявляют, что готовятся к войне к 2030 г., заявил Путин. По его словам, Москва готова к такому развитию событий, но конфликта не хочет. «Если уж зайдет слишком далеко, то победителей вообще не будет. Пусть никто об этом не забывает», – предупредил президент.
Путин отметил, что в России хорошо помнят уроки Первой и Второй мировых войн и делают все, чтобы ничего подобного не произошло. Он также сообщил, что Запад не добился своей цели нанести России стратегическое поражение.
Президент прокомментировал недавний разговор с лидерами Финляндии и Норвегии Александером Стуббом и Йонасом Гаром Стере. По его словам, разговор проходил по их инициативе, и оба лидера сразу подчеркнули, что звонят «в национальном качестве», не представляя ЕС как организацию. Путин считает правильным такой звонок, несмотря на критику в адрес Стубба и Стере в Европе.
Отдельно президент высказался о ситуации на Балтике. Россия не хочет, чтобы там сложилась такая же ситуация, как в Ормузском проливе и Персидском заливе, но готова ответить на любой вызов, подчеркнул он.