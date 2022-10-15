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Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле нефтебазы

Ведомости

В Белгородском районе один из снарядов попал в нефтебазу, произошел пожар, но угрозы распространения огня нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«У нас опять обстрел. Один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района. Нахожусь на месте происшествия. МЧС уже борется с огнем. Угрозы распространения нет», — написал он.

Ранее в субботу о взрывах сообщили жители поселка Разумное под Белгородом. ТАСС со ссылкой на экстренные службы пишет, что на нефтебазе поврежден один из 10 резервуаров.

В пятницу Гладков сообщил, что в результате обстрела с украинской стороны в Белгороде загорелась электроподстанция 110 кВт. Перебоев с водоснабжением не наблюдалось в связи с тем, что насосы перешли на другие линии питания. О том, что пожар был потушен и энергетики приступили к переподключению, губернатор сообщил в 20:05 мск.

После начала спецоперации России на Украине приграничные российские территории регулярно подвергались обстрелам с украинской стороны. С 11 апреля в Белгородской области действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. В последний раз его продлили до 22 октября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных