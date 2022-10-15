Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле нефтебазы

В пятницу Гладков сообщил, что в результате обстрела с украинской стороны в Белгороде загорелась электроподстанция 110 кВт. Перебоев с водоснабжением не наблюдалось в связи с тем, что насосы перешли на другие линии питания. О том, что пожар был потушен и энергетики приступили к переподключению, губернатор сообщил в 20:05 мск.