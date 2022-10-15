Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле нефтебазы
В Белгородском районе один из снарядов попал в нефтебазу, произошел пожар, но угрозы распространения огня нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«У нас опять обстрел. Один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района. Нахожусь на месте происшествия. МЧС уже борется с огнем. Угрозы распространения нет», — написал он.
В пятницу Гладков сообщил, что в результате обстрела с украинской стороны в Белгороде загорелась электроподстанция 110 кВт. Перебоев с водоснабжением не наблюдалось в связи с тем, что насосы перешли на другие линии питания. О том, что пожар был потушен и энергетики приступили к переподключению, губернатор сообщил в 20:05 мск.
После начала спецоперации России на Украине приграничные российские территории регулярно подвергались обстрелам с украинской стороны. С 11 апреля в Белгородской области действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. В последний раз его продлили до 22 октября.