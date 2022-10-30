Минобороны заявило о запуске беспилотника ВСУ с борта вывозившего зерно судна
Один из беспилотников, который участвовал в атаке на корабли Черноморского флота, мог быть запущен с борта одного из гражданских судов, которые были зафрахтованы для вывоза зерна из портов Украины. Такой вывод сделали специалисты Минобороны РФ после того, как на поверхность подняли обломки участвующих в атаке беспилотников.
В сообщении ведомства говорится, что специалисты министертсва совместно с представителями других государственных ведомств провели экспертизу навигационных модулей канадского производства, установленных на морских беспилотных аппаратах.
«По результатам восстановления считанной из памяти навигационного приемника информации установлено, что запуск морских беспилотных аппаратов был осуществлен с побережья в районе города Одесса», — сообщили в Минобороны.
Беспилотники, как отмечается, двигались по зоне безопасности «зернового коридора», затем изменили маршрут в направлении пункта базирования кораблей РФ в Севастополе. Координаты движения одного из аппаратов «указывают точку старта в морской акватории зоны безопасности «зернового коридора» в Черном море».
«Это может свидетельствовать о предварительном запуске данного аппарата с борта одного из гражданских судов, зафрахтованных Киевом или его западными покровителями для вывоза сельскохозяйственной продукции из морских портов Украины», — считают специалисты.
Российская сторона приостановила с субботы и на неопределенный срок свое участие в зерновой сделке в связи с терактом со стороны Украины с использованием беспилотников, которые атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе. Об этом накануне сообщили в Минобороны России и Министерстве иностранных дел. Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что украинским властям не нужны стабильность и продовольственная безопасность, они делают все для того, чтобы им не прекращали поставлять деньги и оружие.
По данным «РИА Новости», Россия официально уведомила ООН о приостановлении действия зерновой сделки. Соответствующее письмо генсеку ООН Антониу Гуттеришу направил постпред России при организации Василий Небензя.
Соглашение по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений было подписано представителями Турции и ООН с представителями России и Украины 22 июля сроком на 120 дней с возможностью продления. Как сообщал министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, большую часть украинского зерна получали страны Евросоюза, а не нуждающиеся страны, как это заявлялось изначально.