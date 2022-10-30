Минобороны заявило о запуске беспилотника ВСУ с борта вывозившего зерно судна

Российская сторона приостановила с субботы и на неопределенный срок свое участие в зерновой сделке в связи с терактом со стороны Украины с использованием беспилотников, которые атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе. Об этом накануне сообщили в Минобороны России и Министерстве иностранных дел. Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что украинским властям не нужны стабильность и продовольственная безопасность, они делают все для того, чтобы им не прекращали поставлять деньги и оружие.