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NYT указала на причастность ВСУ к нападению на российские корабли в Севастополе

Ведомости

Российские корабли в Севастополе были атакованы вооруженными силами Украины, сообщает газета The New York Times.

«…В предрассветные часы субботы украинские беспилотники нанесли удар по российскому кораблю, пришвартованному в порту приписки Черноморского флота Севастополе», — говорится в статье.

Украинские власти официально не подтвердили причастность к атаке.

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Утром 29 октября в Минобороны сообщили, что корабли Черноморского флота и гражданские суда, находящиеся на рейде в Севастополе, были атакованы с украинской стороны беспилотниками. В результате этой атаки незначительные повреждения получили одно судно и заграждение в бухте Южная, все беспилотники были уничтожены. В оборонном ведомстве также сообщили, что все подвергшиеся атаке корабли были задействованы в обеспечении безопасности сухогрузов, перемещающихся по зеленому коридору, организованному в рамках «зерновой сделки».

На фоне этого Россия приняла решение приостановить на неопределенный срок участие в соглашении по обеспечению вывоза продовольствия с Украины. Как подчеркнули в МИД РФ, российская сторона в связи с произошедшим «не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинским властям не нужны стабильность и продовольственная безопасность, они делают все для того, чтобы им не прекращали поставлять деньги и оружие.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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