NYT указала на причастность ВСУ к нападению на российские корабли в Севастополе
Российские корабли в Севастополе были атакованы вооруженными силами Украины, сообщает газета The New York Times.
«…В предрассветные часы субботы украинские беспилотники нанесли удар по российскому кораблю, пришвартованному в порту приписки Черноморского флота Севастополе», — говорится в статье.
Украинские власти официально не подтвердили причастность к атаке.
Утром 29 октября в Минобороны сообщили, что корабли Черноморского флота и гражданские суда, находящиеся на рейде в Севастополе, были атакованы с украинской стороны беспилотниками. В результате этой атаки незначительные повреждения получили одно судно и заграждение в бухте Южная, все беспилотники были уничтожены. В оборонном ведомстве также сообщили, что все подвергшиеся атаке корабли были задействованы в обеспечении безопасности сухогрузов, перемещающихся по зеленому коридору, организованному в рамках «зерновой сделки».
На фоне этого Россия приняла решение приостановить на неопределенный срок участие в соглашении по обеспечению вывоза продовольствия с Украины. Как подчеркнули в МИД РФ, российская сторона в связи с произошедшим «не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинским властям не нужны стабильность и продовольственная безопасность, они делают все для того, чтобы им не прекращали поставлять деньги и оружие.