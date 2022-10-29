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Россия запросила заседание Совбеза ООН в связи с атакой на Черноморский флот

Ведомости

Российская сторона запросила проведение заседания Совета безопасности ООН в связи с атакой на корабли Черноморского флота, произошедшей утром 29 октября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

Он уточнил, что постпредство уведомило генсекретаря ООН Антониу Гуттериша о приостановлении участия России в «зерновой сделке» в связи с проведенной Украиной 29 октября атакой на корабли Черноморского флота, которые обеспечивают безопасность сухогрузов, перевозящих украинское зерно. «В свете совершенной Украиной 29 октября атаки против кораблей Черноморского флота, задействованных в обеспечении безопасности судов, доставляющих украинское зерно в рамках т. н. «черноморской инициативы», Постпредство уведомило Генсека ООН о том, что Россия приостанавливает свое участие в ней. Кроме того мы запросили на понедельник 31 октября заседание СБ ООН по этому сюжету», – написал Полянский.

Утром 29 октября в Минобороны сообщили, что корабли Черноморского флота и гражданские суда, находящиеся на рейде в Севастополе, были атакованы с украинской стороны беспилотниками. В результате этой атаки незначительные повреждения получили одно судно и заграждение в бухте Южная, все беспилотники были уничтожены. В оборонном ведомстве также сообщили, что все подвергшиеся атаке корабли были задействованы в обеспечении безопасности сухогрузов, перемещающихся по зеленому коридору, организованному в рамках «зерновой сделки». На фоне этого Россия приняла решение приостановить на неопределенный срок свое участие в соглашении по обеспечению вывоза продовольствия с Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных