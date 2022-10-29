Россия приостановила зерновую сделку после атаки на Черноморский флот

Россия приостановила зерновую сделку после атаки на Черноморский флотМосква неоднократно выражала недовольство невыполнением договоренностей
Российская сторона приостановила с сегодняшнего дня и на неопределенный срок свое участие в зерновой сделке в связи с утренним терактом со стороны Украины с использованием беспилотников, которые атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда, находящиеся на рейде в Севастополе. Об этом сообщили в Минобороны России и министерстве иностранных дел (МИД).
«С учетом проведенного 29 октября с.г. киевским режимом при участии специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского Флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности «зернового коридора», российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов», – говорится в заявлении военного ведомства, опубликованном в Telegram-канале.
В сообщении пресс-службы МИД позднее уточнили, что массированные удары по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота были нанесены под прикрытием «зеленого коридора», действующего в рамках зерновой сделки. «В связи с действиями украинских вооруженных сил, которыми руководили британские специалисты, направленными в том числе против российских судов, обеспечивающих функционирование указанного гуманитарного коридора (что нельзя квалифицировать иначе, нежели теракт), российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в «черноморской инициативе», и приостанавливает её реализацию с сегодняшнего дня на неопределённый срок», – говорится в заявлении МИД.
В министерстве также уточнили, что соответствующие указания уже даны представителям российской стороны в действующем в Стамбуле Совместном координационном центре.
«РИА Новости» со ссылкой на заявление официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика сообщило, что организация находится в контакте с российской стороной. «Мы видели сообщения из Российской Федерации о приостановке их участия в Черноморской зерновой инициативе после нападения на российский Черноморский флот. Мы находимся в контакте с российскими властями по этому вопросу», – сказал он. Дюжаррик также призвал стороны воздержаться от действий, которые могут поставить под угрозу «важнейшую гуманитарную инициативу, явно оказывающую положительное влияние на доступ к продовольствию для миллионов людей во всем мире».
По данным «РИА Новости», Россия официально уведомила ООН о приостановлении действия зерновой сделки. Соответствующее письмо генсеку ООН Антониу Гуттеришу направил постпред России при организации Василий Небензя. «На фоне этой атаки украинских вооруженных сил Россия не может гарантировать безопасность гражданских судов, идущих в рамках… вышеупомянутых инициатив. Таким образом, с сегодняшнего дня российская сторона приостанавливает инициативу на неопределенный период», – говорится в обращении дипломата.
Сегодня в Минобороны России сообщили, что в 4:20 утра украинская сторона провела атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находящиеся на рейде в Севастополе. По данным военного ведомства, в атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и семь автономных морских, все они были уничтожены. «Следует подчеркнуть, что подвергшиеся террористической атаке корабли Черноморского флота задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора» в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов», – уточнили в министерстве. В результате атаки повреждения получили морской тральщик «Иван Голубец», а также боносетевое заграждение в бухте Южная.
В Минобороны подчеркнули, что подготовка к этой атаке осуществлялась под руководством находящихся в Очакове Николаевской области британских специалистов. Также, по данным ведомства, Военно-морские силы (ВМС) Великобритании участвовали в планировании, обеспечении и реализации теракта в Балтийском море 26 сентября на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2».
Соглашение по вывозу украинского зерна, а также помощи в экспорте российского зерна и удобрений было подписано представителями Турции и ООН с представителями России и Украины 22 июля сроком на 120 дней с возможностью продления.
Как сообщил сегодня министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев в эфире «России 24», большую часть украинского зерна получали страны Евросоюза, а не нуждающиеся страны, как это заявлялось изначально. По словам министра, в некоторых случаях Европе уходило от 60% до 100% грузов – например, это касается рапса, кукурузы и бобовых. «Зерновая сделка, к большому сожалению, не только не решила проблемы нуждающихся стран, но и даже в каком-то смысле усугубила их», – подчеркнул он (цитата по «РИА Новости»).
Ранее под сомнение эффективность сделки неоднократно ставил президент России Владимир Путин. На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) ситуацию с украинским зерном президент назвал «наглым обманом». По его словам, на тот момент из 2 млн т продовольствия до беднейших стран дошло только 60 000 т, а остальную продукцию ЕС забрал себе. Аналогичное заявление он сделал в конце сентября, подчеркнув, что хлеб из украинских портов идет в Европу и лишь 5% – в беднейшие страны.
Также после произошедшего 8 октября на Крымском мосту теракта, Путин заявил, что Россия может выйти из сделки, если будет установлено, что гуманитарные коридоры использовались для перевозки взрывчатых веществ для его совершения. На конференции по итогам визита в Астану 14 октября президент подчеркнул, что если все-таки этот факт будет установлен, то ответ будет простым. «Закроем – да и дело с концом», – сказал он.
О возможной приостановке сделки в интервью Reuters заявил посол России при Женевском отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов. По его словам, Россия могла отказаться от ее продления в ноябре, если ее условия не будут выполняться. Также дипломат уточнил, что 12 октября Москва направила Гутерришу письмо с изложением жалоб по выполнению условий сделки.
Поскольку срок действия сделки должен был истечь 19 ноября, 16 октября в Москве начались переговоры российской стороны с представителями ООН. Об этом сообщало «РИА Новости».
Переговоры проводились при участии замглавы Минобороны России, генерал-полковника Александра Фомина и замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса. В ходе встречи стороны подтвердили, что продление соглашения зависит от полного выполнения всех достигнутых ранее договоренностей.
28 октября в офисе генсека ООН заявили, что в рамках зерновой сделки экспорт продовольствия составил 9 млн тонн, и что это способствовало снижению мировых цен на пшеницу и другие товары. По оценкам ООН, основанным на модели Всемирного банка, снижение цен на основные продукты питания «косвенно спасло около 100 млн человек от крайней нищеты». Также в ООН призвали к скорейшему решению вопроса с экспортом российского зерна и удобрений, поскольку это окажет существенное влияние на предстоящие посевные кампании во всем мире.
24 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейном Брахимом Тахой заявил, что российская сторона обратилась к секретариату ООН с просьбой предоставить статистику движения зерна до конечного потребителя в рамках зерновой сделки. Тогда Лавров вновь обратил внимание, что часть сделки, касающаяся экспорта российского зерна и удобрений, не выполняется в полной мере, несмотря на усилия ООН решить проблемы из-за западных санкций.