Россия приостановила зерновую сделку после атаки на Черноморский флот

«РИА Новости» со ссылкой на заявление официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика сообщило, что организация находится в контакте с российской стороной. «Мы видели сообщения из Российской Федерации о приостановке их участия в Черноморской зерновой инициативе после нападения на российский Черноморский флот. Мы находимся в контакте с российскими властями по этому вопросу», – сказал он. Дюжаррик также призвал стороны воздержаться от действий, которые могут поставить под угрозу «важнейшую гуманитарную инициативу, явно оказывающую положительное влияние на доступ к продовольствию для миллионов людей во всем мире».