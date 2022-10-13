Россия может отказаться от зерновой сделки из-за невыполнения ее условий
Россия может отказаться от продления зерновой сделки в ноябре, если ее условия не будут выполнены, рассказал в интервью Reuters посол России при женевском отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.
По словам дипломата, 12 октября Москва направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письмо с изложением жалоб по выполнению условий сделки. Представители организации должны прибыть в Москву 16 октября, чтобы обсудить ее продление. «Если мы увидим, что на российской стороне сделки ничего не происходит — экспорт российского зерна и удобрений, то извините, нам придется посмотреть на это по-другому», – сказал Гатилов. По его словам, Россия не против поставок зерна, но он подчеркнул, что сделка должна быть равноправной и быть справедливой по отношению ко всем ее сторонам.
ООН находится в контакте с официальными лицами России, Евросоюза и США, чтобы устранить «последние препятствия» для экспорта российского зерна, рассказал официальный представитель организации Стефан Дюжаррик. Он добавил, что Гутерриш привержен расширению инициативы по зерну.
22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 27 июля в Стамбуле начал работу Совместный координационный центр по вывозу сельхозпродукции.
В ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) ситуацию с украинским зерном президент Владимир Путин назвал «наглым обманом». По словам президента, на тот момент из 2 млн т продовольствия до беднейших стран дошло только 60 000 т. Остальную продукцию ЕС забрал себе, добавил Путин.
Аналогичное заявление он сделал в конце сентября, подчеркнув, что хлеб из украинских портов идет в Европу и лишь 5% – в беднейшие страны.