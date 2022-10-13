Россия может отказаться от зерновой сделки из-за невыполнения ее условий

По словам дипломата, 12 октября Москва направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письмо с изложением жалоб по выполнению условий сделки. Представители организации должны прибыть в Москву 16 октября, чтобы обсудить ее продление. «Если мы увидим, что на российской стороне сделки ничего не происходит — экспорт российского зерна и удобрений, то извините, нам придется посмотреть на это по-другому», – сказал Гатилов. По его словам, Россия не против поставок зерна, но он подчеркнул, что сделка должна быть равноправной и быть справедливой по отношению ко всем ее сторонам.