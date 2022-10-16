В Москве начались переговоры с ООН по зерновой сделке
В Москве начались переговоры российской стороны с представителями Организации Объединенных Наций (ООН) по зерновой сделке, передает «РИА Новости». Ранее сообщалось, что в воскресенье стороны обсудят в столице продление соглашения.
На этой неделе посол России при Женевском отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов в интервью Reuters заявил, что Россия может отказаться от продления зерновой сделки в ноябре, если ее условия не будут выполнены. По словам дипломата, 12 октября Москва направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письмо с изложением жалоб по выполнению условий сделки. Сообщалось, что представители организации должны прибыть в Москву 16 октября, чтобы обсудить ее продление.
«Если мы увидим, что на российской стороне сделки ничего не происходит — экспорт российского зерна и удобрений, то, извините, нам придется посмотреть на это по-другому», – сказал Гатилов. По его словам, Россия не против поставок зерна, но он подчеркнул, что сделка должна быть равноправной и быть справедливой по отношению ко всем ее сторонам.
ООН находится в контакте с официальными лицами России, Евросоюза и США, чтобы устранить «последние препятствия» для экспорта российского зерна, говорил официальный представитель организации Стефан Дюжаррик. Он анонсировал визит в Москву замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса и главы Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребеки Гринспан для обсуждения соглашения.
14 октября по итогам визита в Астану президент РФ Владимир Путин дал пресс-конференцию, на которой прокомментировал зерновую сделку. Глава государства тогда подчеркнул, что она может быть поставлена под сомнение, если будет установлено, что гуманитарные коридоры использовались для перевозки взрывчатых веществ, которые были задействованы в теракте на Крымском мосту. Если все-таки этот факт будет установлен, то ответ будет простым, заверил Путин: «Закроем – да и дело с концом».
В ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) ситуацию с украинским зерном президент назвал «наглым обманом». По его словам, на тот момент из 2 млн т продовольствия до беднейших стран дошло только 60 000 т, а остальную продукцию ЕС забрал себе. Аналогичное заявление он сделал в конце сентября, подчеркнув, что хлеб из украинских портов идет в Европу и лишь 5% – в беднейшие страны.
22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 27 июля в Стамбуле начал работу Совместный координационный центр по вывозу сельхозпродукции.