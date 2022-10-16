В Москве начались переговоры с ООН по зерновой сделке

14 октября по итогам визита в Астану президент РФ Владимир Путин дал пресс-конференцию, на которой прокомментировал зерновую сделку. Глава государства тогда подчеркнул, что она может быть поставлена под сомнение, если будет установлено, что гуманитарные коридоры использовались для перевозки взрывчатых веществ, которые были задействованы в теракте на Крымском мосту. Если все-таки этот факт будет установлен, то ответ будет простым, заверил Путин: «Закроем – да и дело с концом».