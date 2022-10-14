Главное из пресс-конференции Владимира Путина по итогам визита в Астану

Главное из пресс-конференции Владимира Путина по итогам визита в АстануЧто президент сказал о теракте на Крымском мосту, мобилизации и саммите G20
Владимир Путин завершил визит в Астану, где принял участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), заседании совета глав государств СНГ и проводившемся впервые саммите «Россия — Центральная Азия». По итогам визита президент России дал пресс-конференцию, на которой прокомментировал частичную мобилизацию и основные международные события.
О мобилизации
По словам президента, «ничего дополнительного» в вопросе мобилизации не планируется, в «обозримом будущем», по его мнению, в этом нет необходимости.
Президент сообщил, что 222 000 мобилизованных уже находятся в частях-формирователях, 33 000 — в подразделениях, и 16 000 – в подразделениях, привлекаемых к выполнению боевых задач. «Я дополнительно дам поручение Совету безопасности, чтобы они провели инспекцию того, как осуществляется подготовка мобилизованных граждан», – заверил Путин.
«Что касается бестолковщины, о которой я сказал, связана она со старыми формами учета, которые не обновлялись десятилетиями», – пояснил Путин ошибки при проведении мобилизации. «Эта работа [по проведению мобилизации] уже заканчивается. Думаю, что примерно в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены», – сказал президент.
Он заверил, что все граждане должны пройти военную подготовку – первичную, которая занимает от 5 до 10 дней, затем подготовку в зависимости от военно-учетной специальности – от 5 до 15 дней, и дополнительное слаживание. «Если посмотреть от начала мобилизации до сегодняшнего дня – в принципе если смотреть по минимальным значениям, то в целом это [гибель мобилизованных] возможно», – допустил Путин.
О мерах безопасности
Президент рассказал, что после теракта на Крымском мосту «соответствующие службы» получили задание усилить контроль за безопасностью на объектах критической инфраструктуры в сфере энергетики, транспорта и др.
«Страна у нас большая, будем надеяться, что работа по этому направлению будет эффективной, до сих пор удавалось это делать», – сказал он.
О визите в Астану
Путин сказал, что идея трансформации СВМДА в полноценную международную организацию обсуждалась давно. Другие инструменты для взаимодействия в азиатском регионе «нужно совершенствовать».
По его словам, страны Центральной Азии сейчас еще больше заинтересованы во взаимодействии с Россией, поскольку растут объемы торговли, возникают новые возможности с точки зрения кооперации.
«Я уже не говорю о вопросах, связанных с безопасностью, с борьбой с терроризмом, например, с той же ситуацией в Афганистане. Да, мы обсуждаем это на площадке ОДКБ и на площадке СНГ, но это прежде всего касается кого – центральноазиатских республик. Поэтому отдельный формат, он, в принципе, не помешает и он востребован», — сказал Путин.
О саммите G20
По словам Путина, вопрос о его поездке на саммит G20 в Индонезию еще не решен окончательно, но Россия примет в нем участие. Что же касается переговорах с президентом США Джо Байденом, то он сейчас не видит необходимости в них: «Надо Байдена спросить, готов он со мной говорить или нет. Я поводов не вижу».
В целом, о каких-то прямых переговорах с кем бы то ни было из участников «двадцатки» пока речи не идет, впрочем, пояснил Путин, с некоторыми из он находится в постоянном контакте. «Вот только что говорили о позиции Турции, турецкого президента», — сказал Путин.
Об обмене военнопленными
Путин отметил, что ситуации с обменом военнопленными помогали президент Турции Реджеп Эрдоган и президент ОАЭ Мухаммед бен Заиду Аль Нахайяну.
«Как мы знаем, президент Турции, господин Эрдоган сыграл уже достаточно заметную роль в решении ряда вопросов, в том числе это связано с обменами. Он реально включался лично в эту работу, и, как известно, результат есть, так что мы за это ему тоже благодарны, потому что мы получили своих военнослужащих, офицеров в том числе», – сказал Путин.
Президент ОАЭ также готов к посреднической роли при обмене, отметил Путин, и уже занимается этим.
О массированных ударах
Путин сказал, что в массированных ударах по Украине «сейчас нет необходимости»: «Сейчас другие задачи стоят, потому что из, по-моему, из 29 объектов семь не были поражены так, как это планировало Минобороны. Но добивают эти объекты постепенно, необходимости в массированных ударах нет во всяком случае сейчас, а там — видно будет».
При этом Путин подчеркнул, что Россия не ставит «перед собой задачу уничтожения Украины: «Вот они взяли – в Крыму проживают 2,4 млн человек – и воду отрубили там. Войскам пришлось зайти и открыть воду в Крым. Не сделали бы этого действия – не было бы других противодействий».
О НАТО
Комментируя высказывания генсека НАТО Йенса Столтенберг, что «победа России станет поражением НАТО», Путин сказал, что поражение Украины – «вопрос понятий, вопрос юридической техники».
«Вот то, что Крым стал субъектом Российской Федерации в 2014 г., это поражение или что? Вот надо понять, что это такое», – сказал он.
О наказании за песни
Путин, отвечая на вопрос про возможные санкции за песни на украинском языке, напомнил, что этот язык относится к числу государственных в Крыму. Кроме того, в России живут 3 млн украинцев, сказал он.
«Как же мы можем запретить их язык и культуру? У нас и в голове такого нет. Поэтому я понимаю, с чем это связано, это на фоне сегодняшних эмоций все происходит, но, я думаю, что во многих наших семьях знают, слышат и любят украинские песни, украинскую культуру», – добавил он.
Об отношениях с Германией
Руководство зарубежных государств должно само решать, что для них важнее – собственные национальные интересы или союзнические обязательства, сказал Путин. В Германии «судя по всему во главу угла» поставлены обязательства перед НАТО, заключил президент.
«Правильно это или нет? Я считаю, что это ошибка, и за эту ошибку расплачиваются бизнес, экономика, граждане Федеративной республики, потому что это имеет негативные экономические последствия для Еврозоны в целом и для Федеративной республики в частности», – отметил Путин.
С интересами Европы «мало кто считается»: «Иначе не подрывали бы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2»». По мнению президента, газопроводы были «элементом надежности», поскольку в крайнем случае по ним все-таки можно было возобновить поставки газа.
Он отметил, что решение о восстановлении газопроводов – это «дело наших партнеров», но они не принимаются.
О «зерновой сделке»
Путин подчеркнул, что «зерновая сделка» может быть поставлена под сомнение, если будет установлено, что гуманитарные коридоры использовались для перевозки взрывчатых веществ, которые были задействованы в теракте на Крымском мосту.
«Федеральная служба безопасности констатировала, что скорее всего этот так называемый груз, а точнее сказать взрывчатка была отправлена морем из Одессы, но точно не установлено, с помощью зерновозов это сделано или нет», – сообщил он. По словам Путина, если выяснится, что гуманитарные коридоры для поставки зерна в беднейшие страны используются для совершения террористических актов, то «это поставит под большой вопрос дальнейшее функционирование этого коридора».
Если все-таки этот факт будет установлен, то ответ будет простым, заверил Путин: «Закроем – да и дело с концом».