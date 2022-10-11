Представители ООН и ЮНКТАД посетят Москву для обсуждения зерновой сделки
Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан отправятся в Москву для обсуждения зерновой сделки, заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
«Замгенсека Гриффитс и госпожа Гринспан поедут в Москву в воскресенье. Они выслушают российских партнеров. Фокус поездки — на продлении и расширении зерновой сделки и содействии экспорту российского зерна и удобрений», — отметил он (цитата по «РИА Новости»).
22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Однако вскоре российские власти обвинили Запад в несоблюдении второй части соглашения, которая касается меморандума между Россией и ООН.
В ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) ситуацию с украинским зерном президент Владимир Путин назвал «наглым обманом». По словам президента, на тот момент из 2 млн т продовольствия до беднейших стран дошло только 60 000 т. Остальную продукцию ЕС забрал себе, добавил Путин.
Аналогичное заявление он сделал в конце сентября, подчеркнув, что хлеб из украинских портов идет в Европу, и лишь 5% – в беднейшие страны.
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