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Минобороны обсудило с представителем ООН выполнение зерновой сделки

Ведомости

Замглавы Минобороны России, генерал-полковник Александр Фомин провел переговоры в Москве с замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом, в ходе которых обсуждалось выполнение зерновой сделки. 

«Стороны подробно рассмотрели ход реализации проекта по вывозу зерна из украинских портов в непосредственной увязке с реализацией договоренностей по осуществлению экспорта российской сельскохозяйственной продукции и удобрений», – сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

В ходе встречи стороны подтвердили, что продление соглашения зависит от полного выполнения всех достигнутых ранее договоренностей. Кроме того, на встрече обсудили продвижение российского аммиака на мировой рынок, а также инициативы ООН по военнопленным.

14 октября по итогам визита в Астану президент РФ Владимир Путин дал пресс-конференцию, на которой заявил, что зерновая сделка может быть поставлена под сомнение, если будет установлено, что гуманитарные коридоры использовались для перевозки взрывчатых веществ, которые были задействованы в теракте на Крымском мосту. 

В ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) ситуацию с украинским зерном президент назвал «наглым обманом». По его словам, на тот момент из 2 млн т продовольствия до беднейших стран дошло только 60 000 т, а остальную продукцию ЕС забрал себе. Аналогичное заявление он сделал в конце сентября, подчеркнув, что хлеб из украинских портов идет в Европу и лишь 5% – в беднейшие страны.

22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 27 июля в Стамбуле начал работу СКЦ по вывозу зерна. В рамках соглашения по зерну предполагается также снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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