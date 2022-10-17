Минобороны обсудило с представителем ООН выполнение зерновой сделки
Замглавы Минобороны России, генерал-полковник Александр Фомин провел переговоры в Москве с замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом, в ходе которых обсуждалось выполнение зерновой сделки.
«Стороны подробно рассмотрели ход реализации проекта по вывозу зерна из украинских портов в непосредственной увязке с реализацией договоренностей по осуществлению экспорта российской сельскохозяйственной продукции и удобрений», – сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.
В ходе встречи стороны подтвердили, что продление соглашения зависит от полного выполнения всех достигнутых ранее договоренностей. Кроме того, на встрече обсудили продвижение российского аммиака на мировой рынок, а также инициативы ООН по военнопленным.
14 октября по итогам визита в Астану президент РФ Владимир Путин дал пресс-конференцию, на которой заявил, что зерновая сделка может быть поставлена под сомнение, если будет установлено, что гуманитарные коридоры использовались для перевозки взрывчатых веществ, которые были задействованы в теракте на Крымском мосту.
В ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) ситуацию с украинским зерном президент назвал «наглым обманом». По его словам, на тот момент из 2 млн т продовольствия до беднейших стран дошло только 60 000 т, а остальную продукцию ЕС забрал себе. Аналогичное заявление он сделал в конце сентября, подчеркнув, что хлеб из украинских портов идет в Европу и лишь 5% – в беднейшие страны.
22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 27 июля в Стамбуле начал работу СКЦ по вывозу зерна. В рамках соглашения по зерну предполагается также снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.
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