Минобороны обсудило с представителем ООН выполнение зерновой сделки

В ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) ситуацию с украинским зерном президент назвал «наглым обманом». По его словам, на тот момент из 2 млн т продовольствия до беднейших стран дошло только 60 000 т, а остальную продукцию ЕС забрал себе. Аналогичное заявление он сделал в конце сентября, подчеркнув, что хлеб из украинских портов идет в Европу и лишь 5% – в беднейшие страны.