Украина экспортировала 7,7 млн тонн продукции благодаря зерновой сделке
С момента вступления в силу «зерновой сделки» с Украины вывезено свыше 7,7 млн т агропродукции, заявил министр инфраструктуры страны Александр Кубраков. Он отметил, что ООН, Турция и Украина заявили о своей готовности продлить срок действия документа.
«На данный момент нет никаких сомнений, что работа зернового коридора будет продолжена после 22 ноября», — написал Кубраков на своей странице в Facebook (соцсеть принадлежит экстремистской и запрещенной организации Meta).
14 октября по итогам визита в Астану президент РФ Владимир Путин дал пресс-конференцию, на которой прокомментировал зерновую сделку. Глава государства тогда подчеркнул, что она может быть поставлена под сомнение, если будет установлено, что гуманитарные коридоры использовались для перевозки взрывчатых веществ, которые были задействованы в теракте на Крымском мосту. Если все-таки этот факт будет установлен, то ответ будет простым, заверил Путин: «Закроем – да и дело с концом».
В ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) ситуацию с украинским зерном президент назвал «наглым обманом». По его словам, на тот момент из 2 млн т продовольствия до беднейших стран дошло только 60 000 т, а остальную продукцию ЕС забрал себе. Аналогичное заявление он сделал в конце сентября, подчеркнув, что хлеб из украинских портов идет в Европу и лишь 5% – в беднейшие страны.
22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 27 июля в Стамбуле начал работу СКЦ по вывозу зерна. В рамках соглашения по зерну предполагается также снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.