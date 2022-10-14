Путин допустил закрытие зернового коридора в случае его использования для терактов
Россия откажется от зерновой сделки, если выяснится, что гуманитарные коридоры используются для терактов против РФ. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам участия в первой встрече глав государств в формате «Россия — Центральная Азия» в Астане.
«Если выяснится, что гуманитарные коридоры используются для совершения террористических актов, то это поставит под большой вопрос дальнейшее функционирование этого коридора», — сказал Путин.
По словам российского лидера, ФСБ РФ установила, что, скорее всего, взрывчатка, с помощью которой совершили теракт на Крымском мосту, была отправлена из Одессы морем. Путин уточнил, что точных данных о том, было ли это сделано по зерновому коридору, нет.
«Ответ простой: закроем просто, и дело с концом. Но надо сначала установить это достоверно», — пояснил Путин, какие меры может применить Москва в случае подтверждения этой информации.
8 октября около 6 часов утра по московскому времени на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека.
Президент России Владимир Путин обвинил в теракте на Крымском мосту спецслужбы Украины. Кроме того, 9 октября глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин озвучил предполагаемый маршрут грузовика. По его словам, фура двигалась через Болгарию, Грузию, Армению, Северную Осетию и Краснодарский край. Позже власти Болгарии и Грузии заявили, что взорванный на Крымском мосту грузовик никогда не был на территории стран.
12 октября ФСБ России назвала организатора теракта на Крымском мосту, а также пояснила, как взрывчатка попала на территорию России. По данным ведомства, организатором является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. ФСБ выяснила, что взрывное устройство замаскировали в рулоны с пленкой. Сначала его доставили из Одессы в болгарский город Русе, а позже отправили в Россию через Грузию и Армению.
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