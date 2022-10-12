ФСБ назвала организатора теракта на Крымском мосту

В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека — пассажиры легкового автомобиля, который оказался рядом с грузовиком. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с происшествием. На следующий день было запущено движение по двум полосам моста, но только для легковых машин.