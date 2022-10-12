ФСБ назвала организатора теракта на Крымском мосту
Организатором теракта на Крымском мосту является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, сообщил ТАСС со ссылкой на ФСБ. Установлены 12 соучастников подготовки теракта, восемь из них задержаны. По информации ведомства, бомба была закамуфлирована в рулоны с пленкой.
«Установлено, что организатором теракта на Крымском мосту являлись Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура», — говорится в сообщении.
В ФСБ отметили, что в подготовке теракта участвовали еще 12 человек, восемь из них уже задержаны. Уточняется, что пятеро являются гражданами России, еще трое — граждане Армении и Украины.
По данным ведомства, взрывное устройство замаскировали в рулоны с пленкой, его доставили из Одессы в болгарский город Русе. Позже взрывчатку отправили в Россию через Грузию и Армению.
8 октября около 6 часов утра по московскому времени на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова.
В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека — пассажиры легкового автомобиля, который оказался рядом с грузовиком. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с происшествием. На следующий день было запущено движение по двум полосам моста, но только для легковых машин.
9 октября президент России Владимир Путин обвинил в теракте на Крымском мосту спецслужбы Украины. «Сомнений нет. Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации. Авторы и исполнители и заказчики которого — спецслужбы Украины», — заявил президент РФ.
Тогда же глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин доложил Путину о первых результатах предварительного расследования теракта. По его словам, маршрут движения грузовика был следующим: Болгария, Грузия, Армения, Северная Осетия, Краснодарский край. Власти Болгарии же заявили, что взорванный на Крымском мосту грузовик никогда не был на территории страны.
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