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В Болгарии заявили, что взорвавшаяся на Крымском мосту фура не бывала в стране

Ведомости

Взорванный на Крымском мосту грузовик никогда не был на территории Болгарии, сообщается на сайте правительства страны.

«Взорванный на Крымском мосту грузовик никогда не находился на территории Республики Болгарии, которая была указана в качестве отправной точки его маршрута», – говорится в сообщении.

В правительстве добавили, что должным образом оформленный транзитный груз со схожими характеристиками попал на территорию Болгарии из другого государства ЕС. Контейнер с данным грузом не погружался на грузовик, а был отправлен 17 сентября через порт Бургас в другую страну.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что следователям удалось установить маршрут следования грузовика: это Болгария, Грузия, Армения, Северная Осетия и Краснодарский край. Следствие также установило и перевозчиков-лиц, которые участвовали в организации движения этого грузовика.

8 октября около 6 часов утра по московскому времени на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. В результате произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. 

В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека — пассажиры легкового автомобиля, который оказался рядом с грузовиком. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с происшествием. На следующий день было запущено движение по двум полосам моста, но только для легковых машин – все автомобили грузоподъемностью до 3,5 т и пассажиры перевозятся паромом по маршруту порт «Крым» – порт «Кавказ». Российское руководство обвинило Украину в организации теракта на мосту.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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