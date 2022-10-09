Бастрыкин доложил Путину о причастности украинских спецслужб к подрыву Крымского моста

«Мы возбудили дело по части второй ст. 205 «Терроризм», и это подтверждается данными первоначального этапа расследования. Допрошено много свидетелей, очевидцев, начаты и в значительной степени завершены специальные экспертные исследования — это взрывотехническая экспертиза, генетическая, криминалистическая. Даны соответствующие поручения о проведении оперативно-розыскной деятельности органам ФСБ, МВД России», — рассказал Бастрыкин.