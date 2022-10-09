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Бастрыкин доложил Путину о причастности украинских спецслужб к подрыву Крымского моста

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин доложил президенту России Владимиру Путину, что взрыв на Крымском мосту подготовили украинские спецслужбы, сообщает пресс-служба Кремля. Бастрыкин заявил, что им помогали граждане РФ и других государств.

СКР возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Терроризм»).

«Мы возбудили дело по части второй ст. 205 «Терроризм», и это подтверждается данными первоначального этапа расследования. Допрошено много свидетелей, очевидцев, начаты и в значительной степени завершены специальные экспертные исследования — это взрывотехническая экспертиза, генетическая, криминалистическая. Даны соответствующие поручения о проведении оперативно-розыскной деятельности органам ФСБ, МВД России», — рассказал Бастрыкин.

Правоохранительные органы установили маршрут движения грузовика, где произошел подрыв, — это Болгария, Грузия, Армения, Северная Осетия, Краснодарский край. Кроме того, установлены лица, которые участвовали в организации движения этого автомобиля.

«С помощью оперативных сотрудников ФСБ удалось установить подозреваемых из числа тех, кто мог готовить теракт, и людей, которые действуют на территории Российской Федерации», — сказал глава СКР.

Президент констатировал отсутствие сомнений, что подрыв Крымского моста был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры России.

«Здесь, как вы только что доложили, сомнений нет — это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации. И авторы, исполнители, заказчики — спецслужбы Украины», — сказал Путин.

8 октября около 6 часов утра по московскому времени на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, сообщил Национальный антитеррористический комитет. В результате произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Частично обрушились автомобильные пролеты моста. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с происшествием. Премьер-министр России Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, которую возглавил Хуснуллин.

8 октября движение по мосту было частично восстановлено. 9 октября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что пока по Крымскому мосту разрешен проезд только легковому транспорту, а автобусы и грузовики будет перевозить паром.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных