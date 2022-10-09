Бастрыкин доложил Путину о причастности украинских спецслужб к подрыву Крымского моста
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин доложил президенту России Владимиру Путину, что взрыв на Крымском мосту подготовили украинские спецслужбы, сообщает пресс-служба Кремля. Бастрыкин заявил, что им помогали граждане РФ и других государств.
СКР возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Терроризм»).
«Мы возбудили дело по части второй ст. 205 «Терроризм», и это подтверждается данными первоначального этапа расследования. Допрошено много свидетелей, очевидцев, начаты и в значительной степени завершены специальные экспертные исследования — это взрывотехническая экспертиза, генетическая, криминалистическая. Даны соответствующие поручения о проведении оперативно-розыскной деятельности органам ФСБ, МВД России», — рассказал Бастрыкин.
Правоохранительные органы установили маршрут движения грузовика, где произошел подрыв, — это Болгария, Грузия, Армения, Северная Осетия, Краснодарский край. Кроме того, установлены лица, которые участвовали в организации движения этого автомобиля.
«С помощью оперативных сотрудников ФСБ удалось установить подозреваемых из числа тех, кто мог готовить теракт, и людей, которые действуют на территории Российской Федерации», — сказал глава СКР.
Президент констатировал отсутствие сомнений, что подрыв Крымского моста был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры России.
«Здесь, как вы только что доложили, сомнений нет — это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации. И авторы, исполнители, заказчики — спецслужбы Украины», — сказал Путин.
8 октября около 6 часов утра по московскому времени на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, сообщил Национальный антитеррористический комитет. В результате произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Частично обрушились автомобильные пролеты моста. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с происшествием. Премьер-министр России Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, которую возглавил Хуснуллин.
8 октября движение по мосту было частично восстановлено. 9 октября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что пока по Крымскому мосту разрешен проезд только легковому транспорту, а автобусы и грузовики будет перевозить паром.